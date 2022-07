Parque Ecológico de Americana tem programação especial nas férias de julho

As atividades do EducaZoo estão marcadas para os dias 8, 13, 14 e 15; atividade é gratuita e não precisa de inscrição

O Parque Ecológico Municipal “Eng. Cid Almeida Franco” de Americana está com uma programação especial durante as férias escolares, o EducaZoo. O projeto acontece nos dias 8, 13, 14 e 15 de julho, em duas turmas, das 9h às 11h e das 13h às 15h.

EducaZoo tem programação variada para as crianças – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Com atividades lúdicas e educativas, a programação preparada pelo Setor de Educação Ambiental do Parque Ecológico inclui os temas da Campanha dos Primatas, da Azab (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), e do Sistema Urubu, do CBEE (Centro Brasileiro de Estudos de Estrada).

Depois de uma breve apresentação sobre os temas do projeto, os participantes recebem materiais e brindes para aproveitar as atividades de pintura, cruzadinhas, caça palavras e jogo da memória.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As atividades são realizadas na área do Coreto do playground do Parque, sob coordenação da bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Podem participar crianças de 7 a 12 anos, acompanhadas dos responsáveis. A atividade é gratuita e não há necessidade de inscrição. Participantes devem pagar a entrada do parque, que custa R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos e R$ 2 para crianças de seis a 11 anos.

Serviço

EducaZoo

Dias: 8, 13, 14 e 15 de julho de 2022

Horários: 9h às 11h e das 13h às 15h

Endereço: Avenida Brasil, 2525, Jardim Ipiranga, Americana

Telefone: (19) 3406-2075.