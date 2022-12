Parque Ecológico de Americana restringe abrigo a novos animais

Com espaço limitado, o Parque Ecológico de Americana passará, a partir de agora, a receber e alojar animais selvagens apreendidos pelas polícias, bombeiros, guarda ou pela própria população apenas quando tiver condições para isso. A mudança foi comunicada no Diário Oficial do município da última terça-feira, por meio de um ato normativo.

No documento consta que, além do espaço restrito, o zoológico possui limitação com relação à mão de obra, especialmente no que se refere aos tratadores para alimentar e cuidar de cerca de 400 animais.

Onça-preta Sheila em recinto do Parque Ecológico, em maio de 2022 – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

O ato normativo esclarece ainda que um zoológico tem por finalidade criar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre e exótica em cativeiro ou em semiliberdade, expostos à visitação pública. Ao contrário de um Ceta (Centro de Triagem de Animal Silvestre), local apto a receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar e destinar espécimes para um zoológico.

“Temos limitações. Não posso pegar um bicho, colocar em uma gaiola e deixá-lo lá. Recebemos animais praticamente toda semana e não é só de Americana. Vem de Capivari, Monte Mor, Paulínia. E somos um zoológico e não um Ceta”, afirma João Carlos Tancredi, diretor do Parque Ecológico.

De acordo com ele, a maioria dos animais que chegam no parque são aves com a asa machucada ou bichos atropelados ou agredidos. O ato normativo diz que as apreensões encaminhadas pela Polícia e Guarda Ambiental ou Corpo de Bombeiros, após avaliação dos veterinários do zoológico, serão aceitas se houver local adequado para o alojamento.

Tancredi afirma, no entanto, que animais machucados ou vulneráveis passarão por atendimento veterinário, no caso de se tratar de uma urgência, e depois serão devolvidos para quem o capturou, para que sejam encaminhados a um Ceta. Os centros mais próximos ficam em Araras e em Jundiaí.

ZOONOSES. A Prefeitura de Americana tem uma licitação em andamento para contratação de empresa para captura de animais de grande porte. Trata-se de um pregão presencial, com objetivo de atender ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) no recolhimento de animais soltos em vias públicas.