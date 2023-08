Parque Ecológico de Americana recebe ariranha do Amazonas

O Parque Ecológico de Americana recebeu, nesta quarta-feira (23), uma ariranha macho, jovem, chamada Uarini, nome da cidade de procedência do animal, no Amazonas.

Animal foi resgatado em 31 de maio por membros do Instituto Mamirauá – Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

Altamente ameaçado de extinção, ele foi resgatado em 31 de maio por membros do Instituto Mamirauá, organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Nesta quarta, o animal foi transportado de Manaus para Guarulhos e na sequência para Americana. O zoológico do município já tinha um recinto à disposição para receber a espécie, após a morte da ariranha Jhonny, em abril do ano passado.

Uarini ficará inicialmente na área de cambiamento (restrita) no recinto e, posteriormente, poderá receber visitação pública, segundo a bióloga do Parque Ecológico, Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Uarini ficará em uma área de cambiamento e no futuro poderá receber visitação pública – Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

A ideia do parque é no futuro encontrar uma fêmea para reprodução da espécie no município.

A ariranha vive na região Amazônica e pode aparecer também no Pantanal, em grupos familiares, e é um predador de peixes. Ela se distingue de outras lontras por suas características morfológicas, especialmente pela forma da cauda, que nas lontras é roliça e nas ariranhas, achatada.

Os machos têm entre 1,5 e 1,7 metro de comprimento da cabeça à cauda e as fêmeas entre 1 e 1,5 metro. A ariranha possui pelo extremamente denso, tanto que a água não consegue penetrar na pele. Seu toque aveludado a torna muito procurada pelos comerciantes de peles e tem contribuído para seu declínio.