Paróquias de Americana celebram Lava-pés nesta quinta

A tradicional cerimônia de Lava-pés acontece nesta quinta-feira (18) à noite nas paróquias de Americana, dentro da programação especial pela Semana Santa. O período celebrado pelos católicos teve início no Domingo de Ramos e contempla a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A programação especial engloba em algumas paróquias também a encenação da Paixão de Cristo. Na Paróquia Dom Bosco, ela acontece na sexta-feira (19), às 20 horas, na quadra de esportes do colégio, na Rua Dom Bosco, na Vila Santa Catarina. Foto: Guilherme Magnin/O Liberal

A Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol, também promove a tradicional encenação na sexta-feira. Ela está programada para acontecer a partir das 20 horas, no anfiteatro da igreja. A entrada para ver a apresentação do espetáculo é a doação de chocolates.

Vigílias eucarísticas, procissões e orações também fazem parte da programação das paróquias. Veja abaixo as celebrações de algumas paróquias tradicionais de Americana.

Basílica de Santo Antonio

Quinta-feira

19h – Missa de Lava-Pés

20h30 – Vigília Eucarística

Sexta-feira Santa

7h, 8h e 9h – Vigílias Eucarísticas

15h – Celebração da Paixão do Senhor com a Adoração à Cruz

19h – Procissão do Senhor Morto e Sermão das 7 Palavras

Sábado

7h – Oração do Santo Terço

18h – Solene Vigília Pascal na Noite Santa

Domingo de Páscoa

7h, 10h, 18h e 20h – Missas

9h – Batizados

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Quinta-feira

9h – Missa Crismal

19h30 – Missa de Lava-Pés

Sexta-feira Santa

Até 13h – Vigília Eucarísticas

15h – Solene Celebração da Paixão do Senhor

18h30 – Procissão do Senhor Morto

Sábado

7h – Ofício junto à Sepultura de Nosso Senhor

19h – Vigília Pascal

Domingo de Páscoa

8h30 e 18h30 – Missas

Paróquia Bom Jesus

Quinta-feira

20h – Missa de Lava-Pés

22h – Hora Santa

Sexta-feira Santa

7h às 12h – Adoração e Hora Santa

15h – Paixão do Senhor – Ação Litúrgica na Capela São Vicente de Paulo

18h – Ação Litúrgica Adoração da Cruz

20h – Encenação da Paixão do Senhor

Sábado

18h – Vigília Pascal e benção do Fogo Novo

Domingo

7h – Procissão da Ressurreição seguida de missa na igreja

10h – Missa

Paróquia Dom Bosco

Quinta-feira

19h30 – Missa de Lava-Pés

22h às 23h – Hora Santa

Sexta-feira Santa

5h – Caminhada da Cruz

7 às 11h30 – Hora Santa

15h – Celebração Paixão do Senhor e Adoração à Cruz

20h – Encenação Paixão de Cristo na quadra de esportes do colégio

Sábado

19h – Vigília Pascal na quadra de esportes do colégio

Domingo

7h, 9h, 17h30 e 19h30 – Missas

Paróquia São Domingos

Quinta-feira

19h30 – Missa Lava-Pés

Sexta-feira Santa

15h – Celebração Paixão do Senhor

19h30 – Procissão Senhor Morto

Sábado

19h – Vigília Pascoal

Domingo

8h – Procissão e missa

10h30 – Missa

19h – Missa