Paróquia no Zanaga lota em missas de Nossa Senhora Aparecida, em Americana

Mais de 2 mil pessoas participaram das quatro missas e do santo terço, de acordo com comissão organizadora

Missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Antônio Zanaga, em Americana, lotou nas quatro missas e no santo terço realizados nesta quinta-feira (12). De acordo com a comissão organizadora da paróquia, mais de 2 mil pessoas participaram das celebrações da padroeira.

O LIBERAL acompanhou a missa das 10h, na qual aproximadamente 500 fiéis compareceram, muitos deles vestidos com camisetas alusivas à padroeira. Os alunos da catequese e da crisma também participaram da cerimônia.

“Nossa Senhora faz parte da formação do nosso bairro, da nossa comunidade. Nós costumamos dizer que o Zanaga tem mãe e é Nossa Senhora. É o momento que todos do bairro se unem para congregar a mãe de Jesus”, comentou o padre Johnny Artur dos Santos.

A alegria de celebrar o dia de Nossa Senhora também foi compartilhada pela aposentada Ederli Monteiro de Souza, 63. “Eu sou devota desde que eu nasci. Várias coisas já pedi e tive a proteção dela. Então, ela tem uma proteção divina, como uma mãe mesmo. Ela é a nossa intercessora e nos leva até Jesus”, disse.

De acordo com o diácono da paróquia, Humberto Antônio Ferreira, todas as celebrações ressaltaram a importância da paz por conta do conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza.

A comunidade no Zanaga tem mais dois eventos programados para o mês da padroeira. Em 21 de outubro, será promovido um show com a banda Projeto Hits, a partir das 19h. Já o encerramento, no dia 29, terá o show de prêmios, a partir das 9h.