Paróquia espera receber público de 10 mil pessoas por cada final de semana

A 13ª Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus tem início sexta-feira, dia 7 de julho e espera receber 10 mil pessoas em cada um dos quatro finais de semana em que o evento acontece. A comemoração se estende por oito dias, a cada sexta-feira e sábado, a partir das 19h, nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29.

rganização e estruturação para que a festança aconteça começam oito meses antes da realização do evento – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

A já tradicional Festa de Bom Jesus contará com um show a cada noite para animar o público, comidas típicas com pratos conhecidos e amados pelos fiéis frequentadores da comemoração e o bingo.

Dividido em três ambientes – salão, quadra e rua -, o evento acomoda até 3,5 mil pessoas sentadas, mas o número de visitantes pode ser ultrapassado com a rotatividade do público. “Tem também o pessoal que prefere ficar andando, assistindo o show em pé, tranquilo, lá dentro da quadra comendo e conversando com amigos”, comentou o voluntário Carlos Donisete Casagrande, 65, que auxilia na organização.

Para atender toda a extensão da festa, as barracas de comida são distribuídas entre o salão e a quadra, e as mais requisitadas – churrasco, frango a passarinho, bar, e a barraca de pastel, polenta e batatas – são ofertados em dois pontos, para atender a demanda e garantir que todos possam saborear as iguarias preparadas pela equipe de voluntários.

A animação da festa acontece no entroncamento das ruas Frederico Pólo com a Dom Barreto, em frente ao salão paroquial, onde o palco que recebe oito shows ficará montado, com mesas e cadeiras e a cobertura de tendas para acomodar o público que aprecia uma boa música. A diversão também se estende para dentro do salão, onde o bingo acontece.

O evento acomoda até 3,5 mil pessoas sentadas, mas o número de visitantes pode ser ultrapassado com a rotatividade do público – Foto: Pastoral da Comunicação – Paróquia do Bom Jesus

SEGURANÇA. O público poderá curtir a tradicional festa sem preocupação. O evento conta com toda segurança oferecida pela Polícia Militar e a Guarda Municipal de Americana, além de uma equipe de segurança particular com cerca de 30 pessoas por noite, garantindo que as famílias possam desfrutar de tudo com tranquilidade.

O evento também conta com estrutura completa de banheiros femininos, masculinos e para pessoas com deficiência dentro do salão, enquanto a concentração da rua recebe banheiros químicos de apoio.

PLANEJAMENTO. A organização e estruturação para que a festança aconteça começam oito meses antes da realização do evento. Foram feitas reuniões semanais desde novembro, que só tiveram pausa no fim de dezembro por causa das festas de fim de ano.

“Nós procuramos deixar tudo muito bem alinhado para que não tenha problemas, para chegar lá na frente com tudo direitinho”, contou o voluntário Carlos Donisete.

A parte da estrutura da festa começa pela quadra do complexo, que recebe tendas cerca de um mês antes. A partir disso, a equipe de voluntários começa a montar as barracas e o cabeamento da parte elétrica. O espaço também conta com gás encanado para a segurança de todos, assim como extintores.

“O que motiva a gente é estar colaborando com a paróquia, mantendo a tradição do evento. Espero que depois da gente (equipe) venham outros voluntários e que não se acabe, pois é um evento de família”, disse Casagrande, sobre a dedicação de meses para a realização da Festa de Bom Jesus.