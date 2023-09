Parlamento da RMC pede apoio para reajuste automático do subsídio dos vereadores

Parlamento Metropolitano da RMC se reuniu em Americana - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas) aprovou nesta sexta-feira, em Americana, o envio de um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), em busca de apoio para uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que tornaria automático o reajuste do subsídio dos vereadores.

O valor subiria sempre que houvesse aumento para os deputados estaduais. A ideia é tirar a responsabilidade das câmaras municipais e fazer que os parlamentares recebam o teto previsto na Constituição Federal.

O ofício foi proposto pelo vereador de Indaiatuba Pepo Lepinsk (MDB), que preside o parlamento, formado pelos presidentes das câmaras da RMC. Ele tratou do assunto em reunião realizada na Câmara de Americana.

Atualmente, cabe aos vereadores proporem e aprovarem os reajustes para as legislaturas seguintes. Porém, a Constituição impõe um limite, que varia de acordo com o número de moradores de cada município.

Em cidades com 100 mil a 300 mil habitantes – caso de Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré -, o valor máximo corresponde a 50% do salário dos deputados estaduais. Para municípios com 50 mil a 100 mil, como Nova Odessa, o teto equivale a 40%.

Com essa PEC, segundo Pepo, não haveria mais um teto, mas, sim, um valor fixo que deverá ser seguido por todos os municípios, com base nos mesmos percentuais.

Ou seja, em cidades com 100 a 300 mil habitantes, por exemplo, os vereadores receberiam, obrigatoriamente, um valor equivalente a 50% do subsídio dos deputados. De acordo com Pepo, a proposta ainda está sendo protocolada em Brasília.

AUMENTO

Em nenhum dos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), os vereadores recebem o limite – atualmente, o salário dos deputados está em R$ 29,4 mil. Portanto, com essa medida, haveria aumento em todas as câmaras municipais da região. O impacto, hoje, seria de R$ 375,8 mil mensais nas cinco cidades, ao todo.

Pepo argumentou que os vereadores, quando propõem reajuste, precisam enfrentar uma “discussão tremenda” dentro do município, pelo fato de a opinião pública ser contrária. Ele apontou que, em São Paulo e Brasília, não há manifestações populares in loco contra esse tipo de proposta.

“A gente precisa tirar essa responsabilidade do Legislativo municipal”, afirmou. O vereador também alegou que, conforme estudo, em 80% das câmaras municipais os vereadores ganham menos que seus assessores.

Em 11 de julho, por falta de consenso, a Câmara de Americana rejeitou um reajuste de 25,77% no subsídio dos parlamentares. O aumento, de R$ 10,3 mil para R$ 12,9 mil, valeria a partir de 2025. Por outro lado, neste ano, as câmaras de Nova Odessa e Santa Bárbara aprovaram aumentos de 30% e 3,83%, respectivamente.

Violência contra a mulher

Na reunião desta sexta, também houve uma palestra ministrada pela delegada Maria Helena Taranto Joia, com o tema “Violência contra a mulher: o que os municípios precisam fazer para ampliar o socorro”.

“Não adianta a ação isolada das delegacias ou de qualquer outro órgão para derrubarmos os números crescentes de violência contra a mulher. Precisamos agir em conjunto, facilitando os registros dos casos e criando mecanismos capazes de fazer com que essas mulheres solicitem proteção”, disse.

Além de vereadores, outras autoridades também estiveram presentes, como a deputada estadual Ana Perugini (PT), de Hortolândia. O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice Odir Demarchi (PSD) acompanharam a abertura da reunião.