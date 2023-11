Parede de academia desaba e atinge duas crianças em Americana

Incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira após chuva com ventania atingir a cidade

Parede construída em academia desabou nesta quarta-feira - Foto: Reprodução/EPTV Campinas/Imagem cedida

Duas crianças de 11 e 12 anos sofreram ferimentos na tarde desta quarta-feira (15), em Americana, após o desabamento de uma parede dentro de uma academia. O incidente ocorreu no bairro Vila Santa Maria depois que uma chuva com ventania atingiu parte da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para avaliação médica.

Em nota enviada pouco antes das 20h, a Santa Casa de Chavantes, responsável pela gestão do hospital, informou que a criança de 11 anos, um menino, sofreu fraturas nos membros superior e inferior e encontrava-se estável em avaliação na ortopedia.

Já a segunda criança, uma menina de 12 anos, teve traumatismo crânioencefálico e também tem quadro estável. Ela aguardava transferência para hospital privado.

Ainda de acordo com a corporação, a parede teria sido construída pelo proprietário da academia e, com o vento, desabou. O local foi parcialmente interditado para o trabalho da perícia.

O LIBERAL não conseguiu contato com a responsável pela academia.