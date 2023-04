Parecer do sindicato rende discussão, mas diária extra aos guardas é aprovada

Vereadores debateram o assunto nesta terça - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Apesar de ser considerado inconstitucional pelo SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), o projeto que permite diária extra para os guardas municipais foi aprovado com folga pela Câmara de Americana, em segunda e última discussão, nesta terça-feira. No entanto, o parecer do sindicato motivou discussões.

Conforme o LIBERAL noticiou, a entidade se posicionou na véspera da votação, por meio de um ofício protocolado no Legislativo.

A proposta estabelece que a diária especial não configura hora extra. O SSPMA, porém, entende que o pagamento não pode ser desvinculado da hora extra e, portanto, deve estar dentro de determinadas regras, além de integrar a base de cálculo para apuração de outras verbas como 13º salário, férias e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Líder do governo Chico Sardelli (PV) na câmara, o vereador Lucas Leoncine (PSDB) discorda desse entendimento. “O que nós estamos fazendo aqui hoje não institui horas extras, mas, sim, uma atividade opcional. Isso é importante. A lei é muito clara nesse sentido de não obrigar ninguém a fazer nada que não queira”, afirmou.

Único parlamentar a votar contra o projeto, Thiago Martins (PV) disse se preocupar com eventuais ações judiciais no futuro. Ele citou que já há casos de processos de guardas contra a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“É só vocês puxarem e verem o tanto de processo dos próprios guardas municipais contra a autarquia. De repente, a gente está criando algo para, amanhã ou depois, deixar uma dívida enorme para a cidade de Americana”, declarou.

Vereadores favoráveis à proposta destacaram que o foco, agora, tem de ser a segurança nas escolas. “Não quero discutir o voto de outro colega vereador, mas, sim, posicionar meu voto favorável pensando na segurança dos pais, das mães, das crianças, dos funcionários, dos professores e todos que frequentam o ambiente escolar”, comentou Juninho Dias (MDB).

A vereadora Professora Juliana (PT), por sua vez, preferiu se abster do voto. “Não discordo da proposta em si, do mérito do projeto, mas discordo dessa questão das relações trabalhistas, de como elas estão colocadas”, justificou.