Parecer da Comissão é contra o aumento de salário dos vereadores

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Americana considerou inconstitucional o projeto que aumenta os salários dos vereadores em 3,94%. O reajuste corresponde à inflação e segue a correção aplicada aos salários dos servidores municipais neste ano. O parecer da comissão está na pauta da sessão desta quarta-feira.

Se o relatório for aprovado pelos parlamentares durante votação em plenário, o projeto que aumenta os salários de 10.305,64 brutos para R$ 10.711,71 será arquivado. Como noticiou O LIBERAL no começo do mês, a tendência dos parlamentares é de reprovar o reajuste, assim como aconteceu no ano passado.

Os projetos de correções anuais concedidas aos vereadores são baseados na Constituição. O artigo 37 da Carta Magna, por exemplo, diz que é assegurada a revisão geral anual de subsídios de vereadores e de salários de servidores.

Porém, o vereador Welington Rezende (PRP), relator da Comissão de Justiça e Redação, afirma que há ressalvas. O artigo 29 da Constituição determina que os subsídios devem ser fixados para a legislatura seguinte, e Welington defende que isso se aplica a qualquer reajuste, mesmo que seja reposição inflacionária. Ou seja, que só seria possível mexer no salário que será pago de 2021 em diante. O vereador cita decisão do STF de 2012 que trilha este raciocínio.

Welington citou em seu parecer a Constituição do Estado, que, em seu entendimento, determina que a revisão anual citada no artigo 37 vale apenas para o funcionalismo, não para agentes públicos. O parecer diz que a assessoria técnica da Casa vê chance de os vereadores serem processados por improbidade.

Questionados se esse entendimento pode abrir caminho para uma eventual ação que cobre ressarcimento de reajustes inflacionários concedidos em anos anteriores, Welington e o presidente da comissão, Alfredo Ondas (MDB), dizem acreditar que não. Além dos dois, Léo da Padaria (PC do B) também integra a comissão.

Welington afirma que, como não houve aumentos acima da inflação no passado, se houvesse uma ação, o Tribunal de Justiça provavelmente mandaria apenas cessar a prática.