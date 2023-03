Parceria entre FAM e prefeitura recebe autorização da câmara

Acordo prevê uso mútuo das estruturas do Parque Ecológico e do Hospital Veterinário da faculdade

Hospital Veterinário possui um Centro Cirúrgico, com equipamentos de última geração, salas cirúrgicas, ambientes de indução e recuperação animal

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira, em primeira discussão, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a firmar um convênio com a FAM (Faculdade de Americana) para uso mútuo das estruturas do Parque Ecológico e do Hospital Veterinário da faculdade.

Conforme o LIBERAL noticiou no mês passado, quando o Executivo protocolou a proposta no Legislativo, o acordo estabelece que a FAM vai oferecer tratamento clínico e cirúrgico aos animais cuidados pela prefeitura, sempre que solicitado, dentro do Hospital Veterinário.

Em contrapartida, os alunos de graduação e pós-graduação e os professores do curso de medicina veterinária da faculdade poderão fazer visitas, atividades, estágios e aulas práticas no Parque Ecológico.

Segundo o vereador Lucas Leoncine (PSDB), líder do governo Chico Sardelli (PV) na câmara, a prefeitura também dará preferência para os estudantes da FAM nos processos de contratação para estágios não remunerados. A propositura ainda precisa passar por mais uma votação entre os vereadores.