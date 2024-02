Uma parceria efetivada neste mês entre a Prefeitura de Americana e a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) irá encurtar o tempo de análise para abrir empresas na cidade.

De acordo com a administração, o procedimento que antes demorava de 24 a 48 horas, a partir de agora poderá acontecer de forma instantânea.

A solicitação de análise, também chamada de estudo de viabilidade, é o primeiro passo para a abertura de uma empresa.

Nela, a prefeitura define se a firma ou o comércio pode funcionar no local indicado como sede, além de apontar possíveis requisitos para funcionamento.

Caso seja aprovado, o processo segue para a Receita Federal e Jucesp para a criação do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).

Anteriormente, esse pedido quanto à viabilidade era feito manualmente e, no caso de Americana, a resposta era divulgada em até dois dias.

Agora, o sistema de análise da administração, o 1Doc, e o de documentação da junta comercial, o REDESIM, foram reunidos em uma única plataforma, o que permitirá a aprovação praticamente imediata.

Para fazer a solicitação, o empreendedor deverá acessar o site da prefeitura, acessar o serviço “Americana Inteligente – Atendimento Digital”, ir em “Protocolos”, fazer o login e no campo “assunto” selecionar a opção “Consulta Viabilidade – REDESIM Abertura e Licença de Funcionamento”. Os documentos necessários estarão elencados na página.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Rapidez

“A ideia é que Americana se torne uma das cidades mais rápidas a abrir empresas no Estado de São Paulo. O empresário não quer se preocupar com parte burocrática, ele quer focar no que vai vender. Não temos uma meta específica a atingir com a iniciativa, mas a gente sabe que desburocratizar atrai empresários”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O contador Ansley Fabiano Vieira contou que em algumas cidades esse procedimento chega a demorar até 15 dias. Portanto, ter uma plataforma que une os serviços coloca Americana como destaque, inclusive para os escritórios indicarem a cidade aos empresários.