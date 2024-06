Parceria do John Gow, LIBERAL e Gold FM promete animar às quartas feiras

Representantes do Grupo Liberal, da rádio Gold e do John Gow fecharam parceria - Foto: Liberal

Uma parceria firmada entre o pub John Gow, LIBERAL e a rádio Gold FM (94,7) promete animar as noites de quarta-feira de Americana e região. O local, reformado recentemente, será palco do projeto “Embalos da Gold”, cujo objetivo é levar música boa, tocadas na programação da 94,7 FM, para “embalar” o happy hour do estabelecimento.

O “Embalos da Gold” começa nesta quarta-feira (5), a partir das 19h, com a presença do DJ e locutor da Gold, Paul C, que tocará as preferidas dos ouvintes. Haverá também descontos de 50% no chopp das marcas Heineken e Amstel e 25% nos lanches e porções, durante o happy hour, que será das 18h às 20h. Entretanto, a musicalidade e diversão continuam até mais tarde, por volta de meia-noite. Diferente dos outros dias de funcionamento, a entrada será franca às quartas-feiras.

Para o proprietário do John Gow, Elisson Figueiredo, mais conhecido como Hélio, a Gold e o público do estabelecimento possuem afinidades, como perfil e gosto musical. Além disso, a visibilidade do Grupo Liberal na região reforça a escolha pela empresa para a divulgação e realização de eventos. Essa, inclusive, não é a primeira vez que os dois nomes se unem. A própria festa de lançamento da rádio Gold foi realizada no pub e um segundo evento, um festival de rock, também aconteceu por lá.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, celebra mais essa parceria. Para ele, a proposta do projeto “Embalos da Gold” vem coroar o happy hour, que já é sucesso. “As quartas-feiras ficarão mais leves”, pontuou Giuliani.

Cris Corrêa, diretor de programação da rádio reforça que o reconhecimento do público à Gold vem ao encontro do que foi planejado antes mesmo do “start” nas transmissões.

“Hoje, estamos em primeiro lugar na audiência dos 30+, exatamente o público que foi pensado lá atrás. Isso quer dizer que nosso objetivo musical foi alcançado”, destaca Corrêa.