Parceria de Americana com o Estado oferece curso gratuito de corte e costura

Participantes aprovados no processo de seleção e que atendem os requisitos vão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de Americana vai promover o curso gratuito de qualificação profissional de corte e costura, a partir do dia 10 de junho, no campus Maria Auxiliadora do Unisal.

A iniciativa é uma das ações do Programa Futuro Certo, que é municipal, e do Programa Via Rápida, de competência estadual. A atividade será ministrada na unidade móvel (carreta) no campus da universidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio deste link.

Ao todo, serão oferecidas 60 vagas. “O objetivo é oferecer oportunidades de capacitação, geração de renda e inclusão produtiva à população”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os participantes que forem aprovados no processo de seleção e atenderem aos requisitos necessários irão receber uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00, paga através do Bolsa do Povo.