Parceria com a Suzano vai recuperar Av. Nicolau João Abdalla, em Americana

Via é um dos pontos que mais sofre com degradação do asfalto, por conta da circulação de caminhões

Secretário de Obras e representantes da empresa estiveram no local na última sexta-feira - Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana e a empresa Suzano Papel e Celulose vão fazer uma parceria para recuperar a Avenida Nicolau João Abdalla, na região do Nova Carioba. A via é um dos pontos que mais sofre com degradação do asfalto, por conta da circulação frequente de caminhões.

Segundo a prefeitura, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, esteve na avenida na sexta-feira acompanhado de representantes da empresa.

“Iniciamos as tratativas para recuperar e melhorar alguns pontos das avenidas Nicolau João Abdalla e Lírio Correa em parceria com a empresa Suzano. Iniciaremos o mais rápido possível o levantamento dos custos”, afirmou Adriano.

Os envolvidos na parceria estiveram em pontos que necessitam de melhorias para diminuir o impacto, principalmente, dos transportes de cargas.