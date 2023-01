Parceria busca ressocialização de jovens infratores em Americana

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Americana e a Fundação Casa busca a ressocialização de adolescentes e jovens que acabam de cumprir medida socioeducativa de internação (equivalente à privação de liberdade). Trata-se do Programa de Pós-Medida, que tem como um dos objetivos inserir esse pessoal no mercado de trabalho.

A ideia do programa é acolher e orientar esses jovens e, dessa forma, evitar que eles voltem a cometer um ato infracional. Esse trabalho ocorre por meio de uma união de forças entre o Estado e a prefeitura e também com a ajuda de instituições parceiras da Fundação Casa, segundo o gerente de Pós-Medidas, Lucas Ascenço.

“Essas fundações, esses institutos, entram junto conosco, com o equipamento do Estado, para somarmos forças junto aos municípios no que tange à preparação desse jovem para o mercado de trabalho”, afirmou. Atualmente, há 20 moradores de Americana em atendimento nos programas de medidas socioeducativas.

Segundo ele, dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam que, dos jovens que voltam a praticar ato infracional após o cumprimento de medida socioeducativa, 95% reincidem nos seis primeiros meses depois de serem liberados.

O Programa de Pós-Medida visa, portanto, cuidar do jovem logo quando ele deixa a internação. O acompanhamento ocorre no período de um ano.

Além de oferecer emprego, o programa também prevê mentorias para que a pessoa consiga se desvincular do crime e tenha outras perspectivas de vida. “Quando ele retorna para a comunidade, o traficante vai lá bater à porta dele, porque o tráfico de drogas está ali na rua dele”, comentou.

A prefeitura e a Fundação Casa formalizaram a parceria em outubro do ano passado, com validade até 2027. Porém, o acordo foi publicado no Diário Oficial do Estado apenas nesta semana.

De acordo com Ascenço, a gerência do programa e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vão se reunir neste mês, para deliberação do fluxo de trabalho. A prefeitura apontou que as ações terão suporte da Sociedade Civil Fonte Água Viva, que já realiza serviços desse tipo no município.