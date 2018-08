Parada desde 2014, obra para deficiente visual será retomada

A Prefeitura de Americana irá retomar as obras de implantação do calçamento voltado a deficientes visuais – no trecho que liga o Terminal Urbano, na Avenida Dr. Antonio Lobo, ao CPC (Centro de Prevenção à Cegueira), na Avenida Bandeirantes. O edital já foi publicado e uma nova empresa será contratada para dar continuidade à obra interrompida em junho de 2014.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

De acordo com informações da administração, na época da paralisação da construção, a Caixa Econômica Federal fez medição da obra e bloqueou os recursos porque entendeu que o resultado em andamento não correspondia ao previsto. Foi sugerido que a empresa o refizesse e, como ela não atendeu o pedido, o contrato foi rescindido unilateralmente. O prazo previsto para a entrega da obra era dezembro de 2014.

Segundo informações da prefeitura, o valor já pago à empresa que estava realizando os serviços foi de R$ 148,8 mil. Já o montante previsto para a conclusão é de mais R$ 109,1 mil de contrapartida do município) e R$ 195,5 mil de repasse do Governo Federal. Não há prazo para a conclusão.