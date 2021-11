Para vacinar todos adolescentes, Americana diz que precisa de mais 20 mil doses

28 out 2021 às 08:17 • Última atualização 28 out 2021 às 10:26

Americana recebeu nesta quarta-feira um novo lote com 1.002 vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19) da Pfizer, a única que pode ser destinada a adolescentes. Entretanto, a prefeitura diz precisar de 20 mil doses para completar a imunização do grupo.

Americana vacinou 1.440 pessoas contra Covid nesta quarta-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Como o LIBERAL adiantou na última terça, Americana estava desde setembro dependendo da xepa (sobra) para imunizar os adolescentes, que começaram a receber a vacina em agosto. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o último lote destinado à primeira dose da categoria foi recebido em 11 de setembro.

O Estado argumenta ter entregado um lote com 8,8 mil vacinas para adolescentes no início de outubro para Americana, e que depende do Ministério da Saúde para novo envio. Porém, a administração afirmou que as vacinas enviadas neste mês eram para os moradores de 12 a 17 anos, mas da segunda dose.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O novo lote da Pfizer permite a retomada da imunização do grupo a partir de hoje, por meio de agendamento no site da prefeitura. A destinação do novo lote foi possível devido às doses remanescentes de outras cidades, cuja transferência foi realizada pela Secretaria Estadual da Saúde.

No próximo sábado a prefeitura destinará um posto exclusivo para atender os jovens, cujo agendamento será aberto hoje. Porém, segundo a Vigilância Sanitária a quantidade de doses recebidas é insuficiente para suprir a demanda.

A pedido do LIBERAL, a administração revelou que ainda faltam oito mil vacinas para todos os adolescentes receberem somente a primeira dose, considerando a população estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Atualmente 56,79% dos adolescentes de Americana tomaram a dose inicial. Se forem aplicadas as 1.002 vacinas recém-chegadas, a porcentagem saltará para 61,55%. Até a última terça 669 moradores de 12 a 17 anos completaram o esquema vacinal.