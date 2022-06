Para reduzir déficit de aprendizagem, Sesi sugere parceria para municípios

Na tentativa de reduzir o déficit de aprendizagem provocado pela pandemia da Covid-19, o Sesi-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo) oferecerá gratuitamente à rede pública de ensino um programa emergencial de educação. Os municípios interessados em aderir à iniciativa têm até 1º de julho para se manifestar.

O programa consiste na formação de professores da rede pública para uma atuação personalizada junto aos estudantes, dividido em duas frentes: professores do 1º ao 5º ano, para consolidação da alfabetização; e professores do 6º ao 9º ano, com foco na elevação dos índices de proficiência em língua portuguesa e matemática.

Secretários de Americana conheceram iniciativa – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

O Estado possui cerca de 36% do total de matrículas no Brasil, com 2,3 milhões de alunos frequentando o ensino fundamental. Nos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) com referência a 2019, o recuo foi de 8,5% em língua portuguesa e 9,1% em matemática.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na rede pública, que comporta mais de 80% das crianças e adolescentes, apenas 23,4% dos alunos apresentam nível suficiente de leitura na alfabetização, contra 68,2% na rede privada, segundo Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2021.

“Nas escolas do Sesi-SP cerca de 97% dos alunos concluem o ensino médio. Na escola pública, apenas 50%. Não podemos achar que perder metade dos jovens no percurso é normal. Este é um problema de toda sociedade e só terá solução se unirmos forças e trabalharmos juntos. E é isso que pretendemos fazer por meio desse programa”, afirma Josué Gomes da Silva, presidente do Sesi-SP.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

A adesão das prefeituras acontece a partir da assinatura de contrato de acordo de cooperação técnico-científica e sem repasse financeiro. Para que o programa tenha início já em agosto, a adesão tem que ocorrer até 1 de julho.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), os secretários de Educação e Desenvolvimento Econômico de Americana, Vinicius Ghizini e Rafael de Barros, respectivamente, estiveram no Sesi, no início do mês, para conhecer o programa e apresentar para a equipe da rede municipal.

Os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia afirmaram ter interesse no programa e que estão analisando a possibilidade de aderir à iniciativa. A Prefeitura de Nova Odessa não se manifestou.