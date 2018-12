Para evitar colisão, mulher cai em buraco na João Abdalla

Foto: Divulgação

Uma mulher caiu com seu carro em uma cratera da Avenida João Abdalla em Americana na tarde deste sábado (22). Ela seguia sentido Anhanguera e, para evitar uma colisão frontal, jogou seu veículo para lateral da via, atingindo o buraco. O trânsito ficou lento e populares ajudaram na sinalização.

A moradora Rode Rossi foi uma das testemunhas do acidente relatou ao LIBERAL que a mulher seguia pela Avenida João Abdalla sentido Rodovia Anhanguera (SP 330) por volta das 13h00. Um outro motorista estava com seu carro, sentido centro e, para ultrapassar um dos caminhões, invadiu a pista contrária. A mulher, para evitar a colisão frontal, desviou do motorista, jogando seu carro para o lado e acabou caindo na cratera. Ela não se feriu.

Outros motoristas que presenciaram o acidente ajudaram na sinalização viária. O veículo foi retirado do buraco após uma hora do ocorrido.

Rode disse que já presenciou diversos acidentes semelhantes a este. “Já é 12° vez que vejo um acidente acontecer, já teve acidente de moto, de caminhão. Faz muito tempo que a gente pede para arrumar e ninguém faz nada”, desabafa a moradora.

A Prefeitura de Americana disse que vai estudar o que pode ser feito no local para melhorar a segurança.