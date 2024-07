Papelaria mais antiga de Americana, Apolo anuncia fim das atividades

Motivo do fechamento é a concorrência com o comércio pela internet; esta quarta-feira marcou o último dia de portas abertas

A Apolo, papelaria mais antiga de Americana, anunciou o fim das atividades nesta quarta-feira (31), que é justamente o último dia de atendimento ao público. O comunicado foi feito por Estevan Pavan, que é um dos proprietários do estabelecimento. Em outubro, a papelaria completaria 63 anos de funcionamento.

Ao LIBERAL, o comerciante explicou que a principal causa do fechamento da Apolo é a disputa com a internet. Entre as plataformas citadas por Evandro estão Mercado Livre e Shopee, que vendem a preços muito menores em relação às lojas físicas. “O virtual está matando o real”, afirmou.

Papelaria Apolo, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O principal motivo é a concorrência do mercado virtual. O mercado de papelaria está passando pelo que as locadoras passaram, está sendo engolido pelo mercado virtual, não conseguimos concorrer. Também pela atual situação econômica, as pessoas perderam o poder de compra”, disse o comerciante.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Fundada em 1º de outubro de 1961, a Apolo foi aberta por Ernesto Pavan, que morreu em 2019. Até este ano, o comércio era tocado por Estevan e seu irmão, Ernesto Pavan Júnior, filhos do fundador. A papelaria passou mais de meio século na Rua 30 de Julho, no Centro de Americana, e atuava desde 2021 na Rua Antônio Pacciuli, no Jardim Progresso.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A tradição de comprar materiais escolares e itens de papelaria na Apolo foi passada de geração para geração, de acordo com Estevan. “Muitas pessoas estão falando que a Apolo marcou a vida de muita gente”, afirmou.

“É uma empresa familiar, nós sempre prezamos pela integridade e honestidade, pela transparência. Muitos clientes são amigos nossos. Tem avós que compravam para os filhos e, agora, compram para os netos”, completou Estevan.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.