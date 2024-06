Papelaria de Americana arrecada materiais escolares para o Rio Grande do Sul 

A Papelaria Tamoio, de Americana, está realizando uma ação de arrecadação de materiais escolares para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Por meio do projeto Colorindo Sorrisos, realizado em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) e a associação de papelarias Brasiles, os itens serão levados à cidade de Canoas.

As doações serão reunidas até o dia 30 de julho, em cinco pontos de coleta (confira abaixo). A campanha irá arrecadar mochilas, livros, lápis, brinquedos, jogos e demais materiais pedagógicos. Também é possível doar quantias em dinheiro via pix, que serão destinadas à compra dos materiais. A chave é o e-mail atendimento@papelariatamoio.com.br.

Débora Brenna e Marcia Tomiyama, organizadoras da arrecadação para o Rio Grande do Sul – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Nosso contato em Canoas é com a educadora Tânia Márcia Tomaszewski, do projeto de leitura Caleidoscópio Literário. Ela conta com uma rede de suporte às vítimas da inundação, por meio do Grupo de Trabalho Esperançar. Todo material arrecadado será enviado a ela por meio da rede Brasiles”, explicou a escritora Márcia Tomiyama, da FLAAM.

“Já quem doar em PIX, será feita a compra desses materiais direto com fornecedores. Toda a colaboração é importante, pois assim criamos um movimento para auxiliar as pessoas que precisam de ajuda”, completou.

“Trata-se de uma ação necessária para auxiliar os estudantes com a volta às aulas. Esse é um movimento para podermos ajudar os que estão precisando nesse momento”, disse a diretora da Papelaria Tamoio, Débora Brenna.

Confira os pontos de arrecadação, todos em Americana: