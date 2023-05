Pane elétrica em captação interrompe abastecimento de água em Americana

Uma pane elétrica desativou a captação de água bruta do Rio Piracicaba no final da tarde desta segunda-feira (15). Equipes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana atuam para tentar religar aos equipamentos o mais rápido possível, mas a previsão é de que haja desabastecimento em algumas regiões da cidade na manhã desta terça-feira (16).

DAE de Americana tenta resolver o problema o quanto antes – Foto: Suzy Coutinho / Prefeitura de Americana

A prefeitura informou que não há previsão sobre quantos bairros serão afetados, mas estima que aqueles localizados nas regiões mais altas serão os mais atingidos.

A administração orienta que os moradores façam o consumo consciente, evitando o desperdício, como lavar calçadas, por exemplo, pois isso pode contribuir para que mais pessoas sejam afetadas pelo desabastecimento.

Ainda de acordo com a prefeitura, a captação antiga está em funcionamento, entretanto, como a vazão está baixa, o volume captado pode não ser suficiente para abastecer todo o município.