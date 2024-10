Palestra do 2º dia da Sipat do LIBERAL destaca importância do exercício físico

A conta da falta de exercício físico impreterivelmente vai chegar um dia. Devido ao stress e a correria do dia a dia essa cobrança está chegando cada vez mais cedo.

A observação é da professora de educação física Thaís Rodrigues, que participou do 2º dia da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) do Grupo Liberal, nesta terça-feira (15) e enfatizou a importância dos exercícios físicos.

“As pessoas passam muito tempo sentadas no ambiente de trabalho, estão acostumadas as facilidades como os meios de transporte e elevadores. Muitas dores de cabeça são causadas por falta de exercício físico, que também causa sobrecarga na coluna. Sempre que a gente sente dores no corpo é um sinal de alerta. É muito comum tomar um remédio, que por um tempo vai ajudar a tirar a dor, mas não trata a causa. Ou seja, cuide-se, movimente-se e tenha qualidade de vida”, orientou.

Professora de educação física Thaís Rodrigues participou do 2º dia da Sipat do LIBERAL – Foto: Leonardo Matos/Liberal

As atividades da Sipat continuam nesta quarta (16), às 14h30, com a nutricionista Joyce Petrucci, que falará sobre “Alimentação e Câncer de Mama”. Também haverá showroom com produtos naturais da Villa Nathu.

Na quinta, a partir das 8h30 haverá um showroom da Ótica USI e à tarde, finalizando a semana de atividades, uma palestra sobre “Saúde Mental e Qualidade de Vida” com psicóloga Camila de Oliveira Stocco, às 14h30.

Na última segunda (14), os colaboradores do LIBERAL puderam aproveitar um showroom da Exótica e a palestra sobre acidentes no trânsito com os guardas municipais de Americana, Fernando Barbosa e Edírcio Dias.