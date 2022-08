Palco é montado no Centro para festa de aniversário de Americana

Programação começa às 16 horas desta sexta-feira, com o Circuito Sesc de Artes, e vai até sábado, com a apresentação de Dudu Nobre

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana iniciou, nesta quinta-feira, a montagem da estrutura de palco na Praça Comendador Müller, no Centro, onde acontecerão as apresentações culturais em comemoração aos 147 anos da cidade.

A programação começa às 16 horas de hoje, com o Circuito Sesc de Artes e vai até amanhã, com a apresentação do sambista Dudu Nobre. A entrada é gratuita.

Nesta sexta, o Circuito Sesc de Artes traz uma programação diversificada. As atrações, de acordo com a Prefeitura de Americana, incluem um ateliê de criação de fanzines, circo, teatro, dança, literatura e música com show da paulistana Drik Barbosa.

Estrutura na Praça Comendador Müller receberá apresentações e shows, como o do sambista Dudu Nobre – Foto: Rodrigo Franciscângelis / Prefeitura de Americana

A ação é uma realização do Sesc-SP com apoio da administração municipal e do Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste).

Amanhã, a festa começa às 14 horas com shows musicais de artistas da região e apoio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). A apresentação do sambista Dudu Nobre tem início às 19 horas.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para que as famílias de Americana aproveitem e se divirtam com muita cultura, comemorando em grande estilo o aniversário de nossa cidade”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.