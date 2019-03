Pais vivem clima de pânico e preocupação em Americana

Pais de alunos que estudam na Escola Estadual Ary Menegatto, no São Vito, em Americana, viveram um dia de medo nesta segunda-feira, após áudio sobre um sobre suposto ataque circular por grupos de WhatsApp. Na Escola Estadual Clarice Costa Conti, no Zanaga, também houve relatos de medo.

Na Ary Menegatto, o medo começou ainda na noite de domingo. A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada pelos pais de uma aluna narrando preocupação com o conteúdo recebido pela adolescente no celular.

No boletim de ocorrência registrado pela Gama, às 4 horas da manhã de ontem na CPJ (Central de Polícia Judiciária), os pais contam que áudios recebidos pela adolescente às 23h58 de domingo alertavam os jovens a não irem para a escola pela manhã para se prevenirem de um possível ataque.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Pela manhã, pais que enviaram os filhos à escola não pararam de procurar pelo colégio em busca de informações. Outros acabaram indo retirar os filhos mais cedo da aula. “O telefone não parou de tocar”, disse uma pessoa ouvida pelo LIBERAL sob a condição de anonimato.

As aulas começam às 7h e vão até 12h30. O ajudante de motorista Adão Marcos Claro foi buscar o filho na aula por volta das 11h, após receber um telefonema aflito da ex-mulher. “Como ela trabalha, pediu que eu viesse”, contou.

O pai se disse assustado com a situação. “Só fiquei tranquilo, depois que eu vi que estava tudo bem”. Onze salas de ensino médio funcionam na localidade no período da manhã, reunindo cerca de 500 alunos, entre 14 e 17 anos.

Apesar do ocorrido, as aulas foram mantidas nos dois períodos. Ainda pela manhã, os estudantes receberam explicações em sala de aula sobre o que aconteceu. A preocupação foi tranquilizá-los e evitar pânico. A direção da escola preferiu não se manifestar, não confirmou o índice de ausência e também evitou relacionar as faltas de ontem ao ocorrido.

Na sala onde estuda o jovem que compartilhou com os colegas de classe um áudio e um vídeo sobre os ataques recentes na Nova Zelândia, o que teria gerado a onda de medo entre pais e alunos, também houve aula normal.

Um estudante do ensino médio ouvido pelo LIBERAL disse que em torno de quinze alunos da sua sala – o equivalente a quase metade – faltaram ontem. Ele e mais dois colegas de classe foram retirados mais cedo da escola pelos pais.

Zanaga

O medo também tomou conta ontem de pais de alunos da Escola Clarice Costa Conti, no Antônio Zanaga. A dona de casa Cristiane Lima tem uma filha de 12 anos que estuda no local e recebeu um áudio da criança, às 10h40 da manhã, pedindo que fosse buscá-la. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a mãe, a informação que circulou entre pais e alunos é de que um veículo teria passado em frente à escola no horário de entrada e seu ocupante feito ameaças. “Ela está muito assustada e não quer ir para a escola amanhã”.

O aposentado Davi Italo saiu do Sobrado Velho, no Salto Grande, para ir buscar a neta mais cedo na escola, após receber um telefonema da filha. “Isso é coisa de quem não tem o que fazer”, reclamou, referindo-se aos boatos.

A direção da escola não quis comentar o assunto. A Secretaria Estadual de Educação emitiu nota informando que as aulas transcorreram normalmente e que a rede estadual possui parceria com a Polícia Militar, que mantém a ronda escolar no entorno. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O diretor da Gama, Marcos Guilhereme, disse que uma viatura foi abordada por uma pessoa nas imediações da escola. Durante todo o dia, ela circulou pelo entorno e fez paradas mais longas na escola como medida preventiva.

O tenente-coronel e comandante do 19º Batalhão, Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes, informou que ficou sabendo da existência do áudio, mas não houve denúncia.