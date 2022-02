Pais reclamam de salas lotadas em creches de Americana

Pais de crianças matriculadas na rede municipal de Americana reclamam de salas lotadas em ao menos quatro creches. As queixas atingem a Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado, Casa da Criança Tahira, no Jardim Ipiranga, Casa da Criança Jaguari e Emei (Ensino Municipal de Educação Infantil) Baeti, no Morada do Sol. Em um dos casos, uma única professora seria responsável por 26 alunos com idades entre 3 e 4 anos.

“Sou mãe de um aluno do maternal 2 na creche Maíra e a a sala está superlotada. O secretário de Educação [Vinicius Ghizini] alega que não tem demanda e fechou algumas salas, lotando as que permaneceram abertas. É uma professora para dar conta de todas as crianças, sem auxiliar nem estagiária. É humanamente impossível”, reclamou a designer gráfica Bruna Oliveira, 28 anos.

A autônoma Francielle Regina Bertholo, 37 anos, que tem uma filha de 3 anos na Casa da Criança Maíra, diz que, nessa unidade, juntaram duas salas de 12 alunos. “Antes eram duas salas e ainda tinha uma estagiária para ajudar. Agora são 24 crianças e uma só professora”.

A situação não é diferente na Casa da Criança Tahira, no Jardim Ipiranga. “Meus gêmeos estão no maternal 2 e a sala deles tem 26 crianças para só uma professora”, reclamou uma mãe, que pediu para não ser identificada.

Em grupos compartilhados nas redes sociais, o mesmo problema é relatado na Casa da Criança Jaguari e na Emei (Ensino Municipal de Educação Infantil) Baeti, no Morada do Sol.

Em nota, a secretaria de Educação afirma que nenhuma classe da rede municipal possui mais alunos que o permitido e que não existe nenhuma obrigatoriedade de profissionais de apoio nas classes.

“Estamos cumprindo a legislação, sabemos que não é o ideal, mas trabalhamos para melhorar essa situação. Nosso principal objetivo é a realização do concurso público o mais rápido possível”, destaca Vinicius Ghizini, secretário de Educação.