Pais fazem vaquinha para pagar por cirurgia de catarata de filha de três anos

A menina Anna Clara Moreira, de apenas 3 anos, aguarda na fila do SUS de Americana há dois meses por uma cirurgia de catarata congênita nos olhos. Por conta da demora e dos riscos que a filha pode ter com a longa espera, a mãe de Anna, Elisângela Moreira, lançou uma vaquinha on-line para bancar uma cirurgia particular.

Anna foi diagnosticada com catarata congênita em abril, após uma consulta particular depois de esperar três meses para passar com um oftalmologista da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Alvorada, onde mora.

Elisângela disse que no fim de 2020, começou a perceber que a filha não enxergava com clareza. “Eu percebia que ela batia muito na parede, não via o que estava no prato, e isso começou a me assustar. Então, resolvi procurar um especialista logo”.

Ela disse ter aguardado pela consulta até o fim de abril, quando resolveu pagar um especialista que diagnosticou Anna com a doença rara, que atingiria uma em cada 100 crianças.

Segundo relatos da mãe, Anna foi chamada em maio para a consulta com o especialista da unidade de saúde municipal e o diagnóstico permaneceu o mesmo.

“A médica disse a mesma coisa e fez o encaminhamento para a cirurgia pelo SUS, que será feita ou na Unicamp ou na PUC. Desde então, estamos aguardando. Eles [profissionais da saúde] não sabem dizer quando será a vez dela, pode ser daqui a uma semana, daqui a seis meses ou até no próximo ano”, contou.

O LIBERAL conversou com o oftalmologista André Luiz Arruda dos Santos sobre o caso da Anna e ele explicou que a catarata congênita não é tão comum. Ele disse, ainda, que a visão é desenvolvida até os 5 anos, por isso a necessidade da cirurgia.

“Pode ter sido algo genético ou até mesmo algo durante a gestação, mas neste caso, é necessário que ela faça a cirurgia o mais rápido possível para que a visão não seja comprometida”, avaliou. As cirurgias chamadas eletivas, assim como a de Anna Clara, estão sendo adiadas por conta da Covid-19 nos hospitais.

Elisângela fez um levantamento do custo da cirurgia e precisa de cerca de R$ 12 mil para cobrir os gastos e tratamento depois da operação. Para quem quiser ajudar, a vaquinha on-line é realizada pelo site vakinha.com.br. Até este sábado, a família já tinha arrecadado R$ 4.050.

OUTRO LADO. Questionada pelo LIBERAL sobre a espera pela cirurgia, a Secretaria de Saúde de Americana disse que os prestadores atuais do município não realizam esse tipo de cirurgia em criança, razão pela qual o caso de Anna foi inserido para vaga regional. “A demora muito provavelmente está relacionada com a pandemia, que tem adiado muitos procedimentos em todo o País há quase dois anos”, afirmou a prefeitura, em nota.