Pais conseguem arrecadar valor para cirurgia de catarata da filha de três anos

Valor será usado para pagar a cirurgia particular da menina e os custos do pós-operatório

Anna Clara foi diagnosticada com catarata congênita em abril, após uma consulta particular - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Os pais de Anna Clara Moreira, de apenas 3 anos, conseguiram arrecadar o valor da cirurgia de catarata congênita nos dois olhos da menina, orçada pelo médico em R$ 19 mil. Até esta quarta-feira (28), a mãe Elisângela Moreira informou que arrecadaram cerca de R$ 22 mil. O valor servirá para pagar a operação e os tratamentos pós-operatório.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com ela, os valores levantados vieram por meio da vaquinha on-line lançada pelos familiares da Anna Clara, além da venda de cestas e rifas. “Minha família que é de Minas Gerais nos ajudou vendendo essas cestas e fazendo as rifas. Meu marido tem trabalhado de domingo a domingo para também levantar mais dinheiro”, explicou Elisângela.

Anna Clara foi diagnosticada com catarata congênita em abril, após uma consulta particular, depois de esperar três meses para passar com um oftalmologista da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Alvorada, onde mora. Há dois meses, a menina aguarda na fila do SUS de Americana pela cirurgia de catarata congênita.

Por conta da demora e dos riscos que a filha pode ter com a longa espera, a mãe de Anna, Elisângela Moreira, lançou uma vaquinha on-line para bancar uma cirurgia particular. De acordo com a Secretaria de Saúde de Americana, os prestadores atuais do município não realizam esse tipo de cirurgia em criança, razão pela qual o caso de Anna foi inserido para vaga regional. “A demora muito provavelmente está relacionada com a pandemia, que tem adiado muitos procedimentos em todo o País há quase dois anos”, afirmou a prefeitura, em nota, no dia 18 de julho.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Meu coração está mais aliviado com o dinheiro que conseguimos. Agradeço de coração a quem ajudou e peço que Deus abençoe grandemente aos que ajudaram e que Ele dê em dobro a cada pessoa”, disse Elisângela.

A cirurgia de Anna Clara está prevista para acontecer no dia 12 de agosto.