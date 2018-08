Pai relata falta de papel em escola estadual de Americana

O pai de um aluno da Escola Estadual Anna Peres da Silva, no Jardim América, em Americana, relatou que a diretoria da unidade solicitou que os estudantes levassem um rolo de papel higiênico para a unidade porque o material estaria em falta. A Secretaria de Estado da Educação afirmou que não tinha conhecimento da situação e irá averiguar o caso.

De acordo com o empresário Marcelo Masoca, na última segunda-feira a diretoria da escola enviou um bilhete aos pais relatando que, “por razões da nova licitação”, as escolas ainda não haviam recebido alguns materiais, entre eles papel higiênico. A nota afirma que a APM (Associação de Pais e Mestres) havia comprado alguns dos materiais, mas pede que “se possível”, as famílias enviem um rolo de papel por aluno. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Isso é um absurdo de acontecer em uma escola estadual. Sempre falta as coisas lá e a gente acaba contribuindo com a APM. A gente manda dinheiro, eles sempre pedem alguma coisa, esses dias mandamos um litro de óleo, mas é dever deles, a gente paga imposto pra caramba e vai para onde?”, afirmou o empresário.

Por meio de nota, o Estado afirmou que o caso relatado é “inadmissível”. A secretaria afirma que enviará supervisores à unidade nesta quarta-feira para apurar os fatos e que a Diretoria de Ensino “dispõe de verba para a compra de materiais, que já foram solicitados”.