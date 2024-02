Pai e filho são presos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na Vila Cordenonsi

Pai e filho, de 75 e 44 anos, respectivamente, foram presos nesta terça-feira (20), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais civis do 1° e 4° DP (Distrito Policial), na Vila Cordenonsi, em Americana.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 18h, os agentes encontraram o idoso saindo da casa do filho e o abordaram. Neste momento, o filho saiu no portão e foi informado sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Indagados sobre a existência de armas na residência, pai e filho negaram inicialmente, sendo que o filho, alvo do mandado, alegou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Os policias então questionaram mais uma vez, momento em que o pai confessou estar em posse do armamento de seu filho e que o mesmo estaria em outro endereço.

Os policiais então solicitaram apoio de outra viatura e efeito adesivo do mandado, para cumprimento de busca no novo endereço informado. No local, foram encontradas uma pistola calibre 9 mm e munições diversas, além de 117 dólares americanos.

Levados a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, pai e filho foram presos em flagrante, o primeiro por porte ilegal de arma de fogo e o segundo por ter cedido ao seu genitor o armamento que, segundo a polícia, teria sido usado para ameaças.

A respeito do mandado de busca e apreensão, não é possível saber a motivação da ordem judicial, pois o processo está em segredo de justiça.