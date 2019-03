Pai diz que adolescente ‘jamais ameaçou ninguém’

O pai do adolescente que foi detido nesta segunda-feira sob suspeita de ameaçar colegas de sala na Escola Estadual Professor Ary Menegatto, no São Vito, em Americana, disse que o rapaz “jamais ameaçou ninguém”.

Após o registro do boletim de ocorrência, o jovem foi atendido pelo Conselho Tutelar e pela promotora da Infância e Juventude Renata Calazans Nasraui, que acompanharão o caso. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O pai, um motorista de 53 anos, disse que a diretora da Ary Menegatto ligou para ele às 23h40 do domingo, contou sobre o áudio e pediu para que acompanhasse o filho até a escola na segunda. Ao chegar pela manhã, três viaturas da PM já estavam no local. Eles entraram pela diretoria da unidade e foram recebidos pela diretora.

“Ele quer ser policial, servir exército, é obcecado. Quer ser um soldado. Só que é muito obcecado por arma, ele é menor. Pegaram essa foto e fizeram de maldade”, afirmou o pai.

Segundo o motorista, o adolescente deve ser transferido para uma escola na Cidade Jardim. O pedido foi feito no fim de 2018, quando a família se mudou, mas na época não tinha vaga.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que está em contato com o Conselho Tutelar e com a direção da Ary Menegatto.

O caso

Um áudio perguntando se os colegas de sala sabiam dos detalhes do atentado na Nova Zelândia, assim como uma foto nas redes sociais na qual aparece com uma arma de fogo, fizeram com que um adolescente de 16 anos fosse apontado como articulador de um suposto atentando na Ary Menegatto.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o adolescente enviou um áudio por WhatsApp para os colegas de classe no domingo citando o atentado nas mesquitas da Nova Zelândia, onde um atirador matou 49 pessoas e feriu mais de 50. Em seguida, enviou vídeo com imagens do fato.

“Boa noite 3º C, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam. Vocês ficaram sabendo do massacre que teve antes de ontem na Nova Zelândia? Se sim, vocês viram como foram? Se não viram, querem saber como foi, com todos os detalhes?”, disse o adolescente na gravação.

A mensagem foi interpretada como uma ameaça pelos alunos, que passaram a alertar os demais a não irem para a escola na segunda. O medo de um eventual atentado teria sido reforçado pelo fato de o adolescente aparecer com uma arma em um estande de tiro em sua foto de perfil no WhatsApp e Facebook.

Na delegacia, não foi constatada ameaça de fato e sim uma interpretação equivocada do caso.

A pistola .40 que aparece na foto do adolescente pertence ao primo do adolescente, um segurança de 26 anos que tem porte para tiro esportivo; a foto foi tirada durante visita ao clube da Praia dos Namorados. Apesar do homem dizer que estava descarregada e que não foi disparada, o caso será investigado por possível transgressão ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Segundo o delegado José Donizete de Melo, o adolescente afirmou que não teve a intenção de ameaçar. O momento de tensão pós-ataque na escola de Suzano, segundo o delegado, teria colaborado para a interpretação equivocada. O boletim de ocorrência foi registrado como ameaça.