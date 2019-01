Pagar 13º a vereadores ‘não tem lógica’, afirma Omar

O prefeito Omar Najar (MDB) disse nesta segunda-feira que “não tem lógica” pagar 13º salário para vereadores e que, em sua opinião, parlamentares municipais não deveriam nem ser remunerados. Em entrevista publicada domingo pelo LIBERAL, o presidente da Câmara, Luiz da Rodaben (PP), afirmou que, se é legal, o pagamento do 13º tem de ser feito.

Em 2017, o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou que conceder pagamento de um terço de férias e 13º salários a vereadores, prefeitos e vices não é inconstitucional. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) afirma, porém, que os benefícios têm de ser instituídos para a legislatura seguinte. Ou seja, se os vereadores aprovarem a mudança, ela só poderia valer a partir de 2021. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Atualmente, cada um dos vereadores de Americana recebe por mês R$ 10,5 mil brutos – o valor é classificado pela Constituição Federal como subsídio, ou seja, uma ajuda de custo, embora no município represente mais de dez salários mínimos.

Questionado ontem se era a favor de pagar o benefício a vereadores e prefeito, Omar primeiro disse que não poderia se envolver no poder Legislativo. Ao ser indagado então o que pensava como cidadão, disse que não “tem lógica” pagar o benefício a parlamentares.

“Em primeiro lugar eu sou contra vereador ser remunerado, eu acho que antigamente vereador se dedicava, e o Geisel inventou essa história [de remunerá-los]. Eu acho que vereadores são pessoas aí que estão para ajudar a cidade, portanto, como existia antigamente, eles não eram remunerados, agora, mudaram a lei, nós temos que obedecer a lei”. Até 1975, apenas vereadores das capitais eram remunerados. O então presidente Ernesto Geisel, do regime militar, estendeu o benefício a todos os municípios por meio de uma Emenda Constitucional.

Omar fez a declaração em seu gabinete, durante uma entrevista a jornalistas, minutos depois de o presidente da Câmara sair de sua sala – Rodaben tinha ido acompanhar uma reunião sobre a represa do Salto Grande.

O prefeito não percebeu que Rodaben já tinha ido. Achou que era ouvido pelo presidente. “Eu acho que não tem lógica, agora o nosso presidente está aqui, ele tem uma opinião, eu tenho a minha, agora eu gostaria, eu respeito a opinião dele, mas eu acho que situação de 13º é complicada”, disse o prefeito. Embora tenha defendido que, se for legal, o 13º tem de ser pago, Rodaben disse que ainda não discutiu o assunto com outros parlamentares e que o tema ainda é precoce.

Secretariado

Durante a entrevista, o prefeito Omar Najar (MDB) precisou convencer seu próprio secretário de Fazenda, Ricardo Fernandes, de que ele, Omar, não ganha 13º. Omar ainda descobriu que seu primeiro escalão recebe o benefício e sugeriu cortá-lo. A conversa foi entrecortada com piadas de quem assistia.

“Secretário eu não sabia que pagava, paga secretário? Vê se pode. Tem jeito de tirar?”, questionou o prefeito, dirigindo-se ao comandante da Fazenda, que estava na outra ponta da mesa. Fernandes respondeu que o benefício está na lei e Omar rebateu que era melhor fazer uma lei para tirar.

O chefe do Executivo voltou a responder os jornalistas e disse que o prefeito não recebe o benefício. Então continuou a perguntar ao secretário da Fazenda se o vice recebia e foi informado que sim. “Vice tem? Não acredito nisso. Verdade? E o prefeito, não?”. Fernandes então informou que achava que sim.

Omar disse que não havia recebido o 13º, e seu secretário respondeu que sim. O prefeito pediu para Fernandes checar no setor de recursos humanos. Ele confirmou por telefone que prefeito e vice não recebem o benefício, que na verdade nem poderia ser pago a eles até a decisão de 2017 do STF (Supremo Tribunal Federal). Depois de convencer seu secretário, Omar ressaltou que nunca deixa de conferir o pagamento. “Se eu não conferir extrato bancário então pode me internar”, concluiu.