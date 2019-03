Pagamento não obriga ressarcimento em caso de danos

Com a implantação do novo sistema de estacionamento rotativo em Americana, desde o dia 1º de fevereiro, sob comando da empresa Estapar, muitas foram as polêmicas e reclamações de parte da população, que se viu insatisfeita com algumas das regras estabelecidas pela prefeitura e pela própria concessionária.

O momento conturbado ainda é impulsionado por notícias que circulam em aplicativos de mensagens e redes sociais sobre supostas leis que estabeleceriam que o consumidor, justamente por estar pagando pela Área Azul, teria direito a ser ressarcido pela empresa ou pela prefeitura em caso de roubo, furto ou danos ao seu veículo. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No entanto, de acordo com a advogada e mestre em Direito Civil Livia Froner, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da 48ª subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, as decisões judiciais sobre o tema têm seguido o caminho contrário no Estado de São Paulo, desobrigando as empresas pelo ressarcimento do prejuízo.

“Sobre se a concessionária tem a obrigação de guarda e vigilância de veículo, a posição majoritária dos tribunais é que eventual dano, furto ou roubo durante o período contratado pelos usuários da Área Azul não gera o dever de indenizar. O pagamento do tíquete não transfere a responsabilidade do bem para a concessionária, não tem um contrato de depósito e guarda do automóvel. É importante destacar que este é um entendimento majoritário, principalmente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, explicou Livia.

Ainda segundo a advogada, se caracterizaria a responsabilidade de ressarcimento por parte da empresa ou da própria prefeitura caso um funcionário ou um servidor do município tivessem agido diretamente para causar o prejuízo.

“Para que o município ou a empresa concessionária tenham o dever de indenizar, deve o proprietário do veículo comprovar que tanto o município quanto a concessionária concorreram por ato praticado por seus agentes com dolo para a ocorrência dos fatos, por exemplo, se o próprio agente fiscalizador da concessionária causa a avaria no veículo”, completou a advogada.

As regras citadas acima, entretanto, não se aplicam no caso de estacionamentos particulares, onde há expectativa de vigilância do veículo ali estacionado por quem paga pela vaga.