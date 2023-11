Pagamento do 13° salário deve injetar R$ 288 milhões na economia de Americana

Município conta, hoje, com 75,8 mil trabalhadores com carteira assinada; primeira parcela do “salário extra” tem de ser paga até esta quinta

Calçadão é o mais tradicional ponto do comércio americanense - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O pagamento do 13º salário deve injetar cerca de R$ 288 milhões na economia de Americana até 20 de dezembro.

A projeção foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a pedido do LIBERAL. O prazo para a primeira parcela do “salário extra” é até esta quinta-feira (30).

A análise, conduzida pelo secretário da pasta, Rafael de Barros, considerou o número total de empregos formais na cidade, com base em dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.

A média salarial anual e o desconto de 9% do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também foram levados em conta para chegar ao montante previsto.

Atualmente, Americana conta com 75,8 mil trabalhadores com carteira assinada, recebendo um salário médio de R$ 4.185.

Isso resulta em um pagamento total aproximado de R$ 317 milhões. No entanto, após o desconto dos 9% do INSS, o valor líquido destinado à economia da cidade é estimado em R$ 288 milhões.

“Esse incremento de renda do trabalhador é importante, principalmente para o comércio, pois boa parte de valor é utilizado para as compras de Natal”, comenta o secretário.

Economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski ressalta que o 13º salário representa uma remuneração extra significativa dentro do orçamento das pessoas com contrato de trabalho formal.

No entanto, ela alerta para dois pontos a serem considerados em relação ao recebimento do benefício.

O primeiro é a diversificação dos tipos de emprego, com muitos trabalhadores atuando como autônomos ou com contratos PJ (Pessoa Jurídica), o que pode limitar o acesso ao 13º salário.

“Nesse contexto, dentro de uma estrutura familiar, talvez nem todos que trabalham tenham direito ao benefício, o que faz com que muito dessa grana extra não seja totalmente direcionada para compras, mas para despesas como IPTU, IPVA e material escolar”, comentou.

O segundo ponto enfatiza a necessidade de gerir o endividamento. Eliane destaca que, se houver algum grau de endividamento, é importante priorizar a quitação dessas dívidas, a menos que estejam negociadas a juros baixos e se encaixem no orçamento mensal.