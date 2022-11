Pagamento do 13° salário deve injetar cerca de R$ 223 mi em Americana

O pagamento do 13° salário aos trabalhadores deve injetar cerca de R$ 223 milhões na economia de Americana até 20 de dezembro. A primeira parcela do “salário extra” tem de ser paga até esta quarta-feira, dia 30 de novembro.

A projeção foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a pedido do LIBERAL. Segundo o secretário da pasta, Rafael de Barros, para chegar ao montante foi considerado o número total de empregos formais na cidade – a partir de dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia -, a média salarial anual e o abatimento de 9% do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Rafael de Barros citou a importância do 13º para a economia local – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Ao todo, são 77.200 trabalhadores com carteira assinada na cidade atualmente e o salário médio anual é de R$ 3.176,88. Descontados os 9% do INSS, esse valor cai para R$ 2.890,96.

“Esse incremento de renda do trabalhador tem um grande impacto na economia local e é muito esperado pelos empreendedores, já que o Natal é a grande data do comércio. Esse aumento [na renda] fomenta o comércio e os serviços, que, por sua vez, impulsionam a indústria e fazem a roda da economia girar, o que é bom pra todo mundo”, afirma o secretário.

Economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski afirma que o pagamento do 13° salário é bastante aguardado pelo comércio, na busca por atingir as expectativas de produção e de vendas. No entanto, também é um dinheiro que acaba sendo pensado para os impostos e outras contas de início de ano, como compra do material escolar. “Isso tudo, claro, dentro de uma conjuntura normal”, enfatiza Eliane.

DÍVIDAS. De acordo com a economista, dada a situação inflacionária, de perda de emprego e de recuperação econômica sem que a renda acompanhe essa melhora, muitas pessoas estão endividadas, o que indica que boa parte do 13° será usada no pagamento destes débitos.

“Lembrando que até mesmo essa estratégia de reduzir dívidas ou ter uma parte da renda para pagamento de impostos está restrita de fato às pessoas que estão hoje no mercado de trabalho com carteira assinada. Existe um grupo forte de pessoas que são informais e um grande volume de contratos que ocorre via pessoas jurídicas, ou seja, são autônomos, que não passam pelo recebimento do 13° salário”, explica.

Eliane estima que, entre as pessoas que têm uma ocupação e uma forma de renda, talvez um terço esteja apto a receber o 13° por conta de carteira assinada. “Talvez de 25% a 30% sejam aqueles informais e uma outra parte está em uma condição intermediária, não tem contrato de trabalho e entra nessa categoria que é autônomo, profissional liberal”, complementa.