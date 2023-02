Pagamento da cota única do IPTU tem queda de 6,3% em Americana

Apesar da queda, o montante arrecadado com a quitação à vista do imposto supera em mais de R$ 4 milhões a quantia de 2022

O número de contribuintes que pagaram a cota única do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 caiu 6,3% neste ano em Americana, em comparação com o ano passado. Apesar da queda, a Secretaria da Fazenda do município disse que o montante arrecadado até o momento, na modalidade de parcela única, atende às expectativas da pasta, considerando que atinge o percentual de cerca de 35% do total dos lançamentos, praticamente repetindo o índice do ano anterior.

Segundo a Fazenda, em 2022 foram efetuados 48.030 pagamentos à vista, que somaram R$ 45,4 milhões. Neste ano, o total de carnês pagos na modalidade de parcela única diminuiu em 3.028 com 45.002 pagamentos, mas com um montante de R$ 49,5 milhões.

Prefeitura de Americana decidiu ampliar o prazo para o procedimento – Foto: Arquivo – Liberal.JPG

Ao todo, foram lançados neste ano 124.011 carnês, 1,5% a mais que em 2022, quando foram distribuídos 122.149. O tributo teve um aumento médio de 14,13% em relação ao ano passado. O reajuste, acima da inflação, foi proposto pela administração municipal e aprovado pela câmara em novembro de 2022.

O acréscimo varia de 13%, para residências classificadas como de baixa renda, até 18%, para imóveis comerciais acima de 90 metros quadrados. De acordo com a Secretaria de Fazenda, até então havia uma defasagem média de 170% nos índices.

Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento, o imposto pode ser pago em 12 vezes, com vencimento no dia 20 de cada mês. Quem optou pelo pagamento à vista teve direito a um desconto de 8%.

Arrecadação

A prefeitura pretende arrecadar R$ 105 milhões com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023, 10,5% a mais que o montante do ano passado, de R$ 95 milhões. O valor estimado já considera os cancelamentos por isenções, os descontos e a inadimplência. No ano passado, o índice de inadimplência chegou a 8,80%, o equivalente a R$ 10,5 milhões.