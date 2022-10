Padroeira do Brasil: Devotos recorrem a ela em momentos de aflição

Padre Johnny Artur dos Santos, Pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Conhecida por ser protetora e padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida é uma das santas mais buscadas pelos fiéis que se encontram em um momento de aflição. Não por acaso, tem muitos devotos e um dia dedicado só para ela, 12 de outubro.

Mas, afinal, qual a origem de Nossa Senhora Aparecida? Segundo o padre Johnny Artur dos Santos, da paróquia que leva o nome da santa no bairro Antonio Zanaga, em Americana, a história da santa teve início em outubro de 1717, quando os pescadores João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso encontraram a imagem no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo.

“Diz a história, que os pescadores, que antes não tinham conseguido pescar nada, encheram as suas redes com uma quantidade abundante de peixes depois de colocar a imagem da santa dentro do barco”.

A imagem estava suja e, ao limparem, notaram ser Nossa Senhora da Conceição. Por aparecer em dois pedaços aos pescadores, passou a ser chamada Nossa Senhora da Conceição Aparecida e, mais tarde, seria consagrada a Padroeira do Brasil.

“Todo o simbolismo [da santa] está na figura materna da Virgem Maria. Mãe que cuida e proteja nas durezas da vida”, afirma o padre. Ele cita como exemplos de intercessão de Nossa Senhora Aparecida o caso de uma menina cega que voltou a enxergar e do escravo Jeremias que miraculosamente teve suas cadeias rompidas.

“Aqui no Brasil, apareceu com as nossas características: um povo miscigenado que sofre e se alegra. A imagem é negra, mas é de origem portuguesa; aparece quebrada, mas logo é restaurada; sofre um atentado, mas é reconstruída. A mãe de Jesus nunca nos abandonou, vive conosco”.

Elza Bachin, 63 anos, frequenta a paróquia do Zanaga há 23 anos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Frequentadora há mais de 23 anos da paróquia do Zanaga, a aposentada Elza Bachin, 63 anos, diz ter uma relação muito próxima com a santa. “Nossa Senhora tem uma importância muito grande na minha vida. É ela que nos ensina como viver nos tempos de hoje. É com ela que aprendo a ter humildade, simplicidade, a viver a palavra de Deus. É ela que me ensina a como enfrentar os desafios do dia a dia, é uma relação de filha para mãe”, afirmou em entrevista ao LIBERAL.