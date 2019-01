Padre que estava no Ceará assume Basílica

O Padre Edmilson José da Silva foi designado pela Diocese de Limeira por tempo indeterminado para atuar como administrador paroquial da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, no lugar do Padre Leandro. Até o ano passado, ele era pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Pajuçara, no Ceará.

Padre Leandro pediu afastamento de suas funções da Basílica e foi suspenso por tempo indeterminado pela Diocese de Limeira. O religioso é alvo de um inquérito policial por suposto assédio, conforme revelou o LIBERAL nesta terça-feira. Foto: Arquivo pessoal

Pós-graduado em comunicação social, Edmilson José da Silva também produziu editou e apresentou programas de rádio em paróquias onde atuou. Pelas redes sociais, ele se despediu da comunidade cearense.

“O motivo é meu retorno ao convívio familiar para criar e recriar vínculos, principalmente com quem está idoso e adoecido. Vou exercer meu ministério sacerdotal em uma diocese próxima da família, a definir”, diz a postagem.

A assessoria de imprensa da Diocese não informou a data prevista para a chegada do religioso, mas o decreto de nomeação previa “efeitos imediatos”.

A investigação

Padre Leandro Ricardo foi afastado do cargo de reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua dias depois da instauração de dois inquéritos abertos pela Delegacia Seccional de Americana e pela Delegacia Central de Araras. As investigações se baseiam em um dossiê anônimo, encaminhado ao Ministério Público no final do ano passado pelo gabinete da deputada estadual Leci Brandão (PC do B) e citam a participação do religioso em casos de assédio sexual a menores e apropriação indébita.