Padre que atuava em duas paróquias de Americana morre em acidente em rodovia

Padre Evandro Lopes era atuante em duas paróquias de Americana - Foto: Paróquia Santa Rita de Cássia

O padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que atuava nas paróquias São José (Jardim Alvorada) e São Francisco de Assis (Novo Mundo), em Americana, morreu em um acidente na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), que liga Limeira a Mogi Mirim, em Limeira, na noite desta segunda-feira (9).

Ele voltava de uma celebração em Conchal, quando o carro onde estava foi atingido por um caminhão – o motorista também morreu.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta de 22h50, o padre trafegava na Rodovia Engenheiro João Tosselo, quando um caminhão, que estava na Rodovia Anhanguera (SP-330), sentido Cordeirópolis-Limeira, perdeu a direção do veículo, cruzou o canteiro central, entrou na Rodovia Engenheiro João Tosselo e bateu contra o carro do religioso, um Chevrolet Ônix.

Várias equipes de resgate atenderam a ocorrência, mas com o forte impacto, foi constatado o óbito do padre ainda no local, assim como a morte do motorista do caminhão.

Caminhão invadiu a pista em que o padre estava e colidiu com o veículo – Foto: CCR AutoBAn

Velório e enterro são definidos

Evandro será velado na Paróquia São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, em Americana. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira (10) pela Basílica Santo Antônio.

O velório começará às 6h, no salão da paróquia, uma das que Evandro atuava na cidade. Às 10h, o bispo Dom José Roberto Fortes Palau presidirá a missa exequial.

Já o enterro do pároco está marcado para 13h, no Cemitério da Saudade de Limeira, no jazigo da Diocese de Limeira.

Padre atuava em duas paróquias de Americana

Padre Evandro era pároco da paróquia São José e administrador paroquial da paróquia São Francisco, no Jardim Alvorada e no Parque Novo Mundo, respectivamente.

Nas redes sociais, a Diocese de Limeira lamentou a morte de padre Evandro.

“A Diocese de Limeira se solidariza com os familiares e amigos do padre Evandro, neste momento de dor.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), também foi às redes sociais na manhã desta terça para prestar homenagem ao padre.

“Dono de um grande carisma e de um trabalho ímpar, ele fará muita falta e será sempre lembrado por seus amigos, paroquianos e familiares”, comentou Chico.