Padre Leandro tentou mudar o altar da Basílica de lugar

Afastado do comando da Basílica de Santo Antônio de Pádua, em Americana, desde a semana passada, o padre Pedro Leandro Ricardo tentou, sem sucesso, mudar de local o altar principal da igreja. A obra acabou barrada pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), que pediu mais documentos que comprovassem a “necessidade litúrgica” da intervenção.

A mudança fazia parte de um pacote de obras que incluíam, ainda, a mudança de lugar da sacristia para dar lugar a capela do Santíssimo. A proposta era “recuar” em dois metros a atual posição do altar. Na nova sacristia seriam construídos uma rampa e banheiros.

Em reunião realizada em abril do ano passado, o conselho deu aval para as outras mudanças, mas vetou a obra no altar. “Fizemos visitas in loco e analisamos os projetos e concordamos com a questão da sacristia e dos banheiros. Sobre o altar nós pedimos mais documentos que comprovassem que a mudança era necessária”, explica o conselheiro Deoclécio Antônio de Souza.

Procurada, a Assessoria de Imprensa da Basílica afirmou que todas as obras e intervenções estruturais estão suspensas por tempo indeterminado. Ainda de acordo com a assessoria, a decisão foi tomada durante o ano passado, antes do padre Leandro ser afastado.

“Caso o projeto seja retomado, a Basílica Santuário, juntamente com seu copo técnico, entrará em contato com os órgãos responsáveis para dar andamento aos procedimentos legais”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

IMPASSE. Em 2015, Condepham e padre Leandro entraram em rota de colisão por conta do projeto de reforma da basílica, que já estava em processo de tombamento à época. Os conselheiros alegaram que as intervenções descaracterizavam o projeto original.

O Ministério Público chegou a propor ação e obteve uma liminar determinando a suspensão das obras. Em 2016, um acordo foi firmado entre as partes. Nele, o então reitor da Basílica informou a contratação de uma arquiteta especializada em patrimônio histórico e se comprometeu a submeter obras ao crivo do conselho.