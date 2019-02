Padre Leandro é investigado por comunicação falsa de crime

Foto: Arquivo - O Liberal.JPG

O padre Pedro Leandro Ricardo, de Americana, é investigado pela polícia por falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa (dar origem a uma investigação acusando alguém de um crime que sabe que a pessoa não cometeu). Tudo começou por causa de prints que indicavam uma conversa por meio de WhatsApp entre o religioso e um frequentador da igreja em 2016. Em pronunciamentos à Justiça, o advogado do padre disse que era uma montagem de diálogo de “conotação homossexual” e “em conduta incompatível com o exercício do sacerdócio”.

O rapaz que aparece na conversa, hoje com 27 anos, disse ao LIBERAL que o teor é verdadeiro e que entendeu que a atitude de Leandro, na época, foi um assédio.

Em 2016, a conversa foi parar no Facebook. No dia 19 de agosto daquele ano, o padre procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e pediu uma investigação policial, alegando que a conversa era uma montagem e que o objetivo era difamá-lo (imputar fato ofensivo a alguém). Na época, um portal de notícias de Americana preparava uma reportagem sobre o caso. Quando descobriu, o padre recorreu à Justiça, que proibiu a publicação. O religioso relacionou na época duas pessoas que haviam compartilhado as imagens – uma delas a então namorada do rapaz.

Durante o inquérito, o religioso desistiu do caso. Segundo seu advogado, Paulo Sarmento, o motivo era evitar “exposição ainda maior”. O pedido foi atendido e o caso, arquivado, mas uma das pessoas que o padre queria que fossem ouvidas naquela investigação, José Eduardo Milani (que foi marcado em uma publicação sobre o caso, mas não compartilhou as imagens), pediu à Justiça, em maio de 2018, a reabertura do inquérito.

Para fazer seu pedido, Milani se baseou em um laudo que aponta que as imagens não são uma montagem – o documento foi encomendado por uma das pessoas que compartilharam as mensagens em 2016. O laudo, assinado pelo perito Maurício Cunto, atestou que não havia traços de manipulação nos prints.

Com base no pedido de Milani, em maio do ano passado a Justiça de Americana mandou abrir novo inquérito, desta vez para apurar se Pedro Leandro Ricardo incorreu nos crimes de falsa comunicação de crime (detenção de um a seis meses, ou multa) e denunciação caluniosa (detenção de dois a oito anos, e multa). É que o padre tinha dito, quando registrou o boletim de ocorrência, que as conversas eram falsas.

O laudo aponta que não havia fraudes nas imagens. Isso não quer dizer que as conversas sejam verdadeiras, segundo o próprio perito Maurício Cunto disse ao LIBERAL. Ele conta que apenas constatou, com uso de tecnologia, que não havia traços de manipulação nos prints. No entanto, segundo Cunto, “é facílimo” manipular imagens de uma maneira que a edição não seja detectada nem por um perito como ele. “É uma coisa, assim, que uma criança de 6 anos de idade consegue fazer.”

O LIBERAL conversou, na noite de sexta, com o rapaz que aparece na troca de mensagens. Ele garante que a conversa foi real, e o surpreendeu na época. O jovem frequentava a igreja. Diz que um dia o padre o adicionou no Facebook e pediu seu WhatsApp. O jovem diz ter “dado corda” para ter prova de uma atitude que julgou não ser correta por parte do sacerdote.

Leandro foi ouvido pela polícia no dia 30 de novembro do ano passado. Diz que desistiu do caso por orientação de seu advogado, já que haviam se passado um tempo do fato e os crimes haviam sido extintos pela decadência. Além disso, o padre diz ter perdoado a primeira pessoa que compartilhou as imagens. Pelo que consta no depoimento, o sacerdote não entrou no mérito da veracidade da conversa.

Em dezembro, seu advogado, Paulo Sarmento, recorreu ao TJ pedindo liminar para trancar o inquérito, alegando que a continuidade das investigações poderia implicar em “constrangimentos” ao cliente. No pedido, argumenta que o padre não fez falsa comunicação de crime nem denunciação caluniosa, porque realmente as conversas foram compartilhadas para e sujar sua honra.

A linha de raciocínio é que a difamação ocorre independentemente de o fato ser verdadeiro ou não. “A eventual autenticidade das conversas, ainda que admitida, não autoriza o compartilhamento dos diálogos com a finalidade de denegrir a honra alheia”, escreveu o advogado. O tribunal negou a liminar, mas o mérito não foi julgado.

O outro lado. “O padre Leandro afirma que nunca houve tal conversa, inclusive intentou queixa de difamação contra uma das pessoas que propagou tal conversa por mídias sociais e ela foi condenada, sendo que tal pessoa, hoje, aparece como uma das vítimas das atuais denúncias contra o padre e por tal motivo e outros, insistimos que o padre Leandro vem sendo perseguido por desafetos; pessoas essas que insistem em fazer afirmações falsas para a mídia, com o único fim de prejudicar o sacerdote e a Igreja Católica. Frise-se ainda, que a despeito do inquérito ser sigiloso, o mesmo vem sendo sistematicamente vazado com afirmações falsas para a imprensa e as mídias sociais, fato este que levou-nos a protocolizar, na última sexta-feira, um pedido de instauração de inquérito policial para apurar crimes de violação de sigilo e coação no curso do processo”

Nota enviada ontem à tarde pelo advogado Paulo Sarmento, sobre o inquérito policial