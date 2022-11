Monsenhor Constantino Gardinali morre aos 91 anos em Americana

De acordo com os familiares, o religioso estava internado há cinco dias, em decorrência de pneumonia e infecção estomacal

Morreu nesta quinta-feira (3), aos 91 anos, o monsenhor Constantino Gardinali, no Hospital da Unimed, em Americana. De acordo com os familiares, o religioso estava internado há cinco dias, em decorrência de pneumonia e infecção estomacal. Constantino teve 50 anos de atividades na cidade.

Padre Constantino ajudou a concluir a construção da Basílica – Foto: Arquivo / Liberal

Sandra Gardinalli, sobrinha do monsenhor, diz que mesmo com idade avançada ele gostava de participar nas celebrações de missas na cidade. “Estava prevista a alta dele nesta quinta-feira, mas, durante a madrugada, ele apresentou uma piora, mas infelizmente não resistiu durante a tarde”, relata.

Segundo ela, Constantino também tinha diabetes e problemas no coração, mas mantinha os tratamentos com frequência. “Meu tio não aguentava ficar parado e, mesmo diante da idade, se mantinha ativo”, acrescenta.

Os familiares ainda não definiriam o local e horário do velório.

A Basílica de Santo Antônio de Pádua manifestou pesar pela morte do monsenhor, por meio das redes sociais.

*Notícia em atualização.