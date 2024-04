A Padoca da Alma, padaria que fica na Avenida Paulista, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, desistiu de instalar uma unidade no Jardim Botânico Prefeito Carroll Meneghel.

O motivo é o formato da concessão do espaço dentro do parque público, o que levou à revogação, nesta quinta-feira (4), da outorga concedida pela prefeitura em março deste ano.

Proprietária da padaria disse que seria necessário fazer um grande investimento no Botânico – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

De acordo com a proprietária da empresa, Gabriela Pecchio, seria necessário fazer um grande investimento não só para construir uma unidade no Jardim Botânico, mas para cumprir as contrapartidas acertadas com o Executivo, como instalação de wi-fi nas proximidades do quiosque da padaria, manutenção contínua dos banheiros e melhorias na entrada do parque.

“O título que foi concedido [de outorga] era bem precário, então poderia ser revogado a qualquer momento. Não nos sentimos seguros para fazer um grande investimento nesse modelo. Se fosse uma licitação, com contrato por período, ficaríamos mais seguros”, disse.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana disse que irá estudar os modelos que permitem o uso da área pública. Quanto às contrapartidas, a administração afirmou que tem realizado melhorias no local e, sempre que houver viabilidade financeira, seguirá investindo em outras.