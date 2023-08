Padilha vem a Americana para entrega de obra da saúde neste sábado

Ministro destinou emenda parlamentar que custeou parte da reforma do setor 192, no Jardim Nossa Senhora de Fátima

Alexandre Padilha e Chico Sardelli, durante evento em Nova Odessa - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alexandre Padilha, estará em Americana neste sábado (2), às 9h, para a entrega das obras de manutenção no setor 192, localizado no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal. A informação foi confirmada pela prefeitura.

O setor 192 é o serviço municipal de ambulâncias. A central é responsável por acionar o atendimento móvel, que vai até o local onde o paciente está, faz o pré-atendimento e na sequência o encaminha para uma unidade hospitalar.

A sede do setor recebeu manutenções em sua estrutura, como substituições de piso, revestimentos, portas, tomadas e luminárias, bem como nova pintura, construção de um dispositivo para lavagem das ambulâncias e pavimento da área externa em frente à fachada do imóvel.

O prédio ainda recebeu novos mobiliários e um equipamento de PABX (centro de distribuição telefônica).

Parte das obras, orçadas em R$ 640.642,80, foi custeada por meio de emenda parlamentar disponibilizada pelo atual ministro, quando ele ainda exercia a função de deputado federal pelo Estado de São Paulo. Esse é um dos motivos da vinda de Padilha a Americana.

O valor destinado foi de R$ 249.077. O município contribuiu com a contrapartida no valor de R$ 391.565,80.

Chico fez outros pedidos a Padilha

O ministro Alexandre Padilha retornará à região após seis meses. A última vez foi para a inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) Santo Ângelo, em Nova Odessa, no dia 24 de fevereiro.

Na época, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), aproveitou para pedir verbas ao Governo Federal para três obras: transformação da Gruta Dainese em local de referência turística, obras para resolver problemas de enchentes na Avenida da Saúde e recapeamento de ruas.

Neste mês, Chico também encaminhou ofício ao ministro pedindo apoio para a execução das obras antienchentes na Avenida da Saúde, que tem custo estimado de R$ 60,8 milhões. O documento foi entregue em mãos pelo prefeito ao diretor do escritório da SRI em São Paulo, Fábio Manzini Camargo.