Padilha promete agilizar custeio permanente para Unacon

O ministro de Relações Institucionais do governo Lula (PT), Alexandre Padilha, prometeu agilizar o custeio permanente pelo Governo Federal de R$ 5,5 milhões por ano para a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana.

O assunto foi discutido, no último sábado, durante a entrega da revitalização do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192, em Americana.

“A Prefeitura de Americana já apresentou o projeto que foi aprovado tecnicamente pelo Ministério da Saúde. Temos a responsabilidade, junto com a ministra Nísia Trindade Lima, de poder programar esse investimento que é tão importante para Americana e região”, afirma. “Sabemos que muitos pacientes precisam ir para outras cidades para realizarem o tratamento e queremos evitar esse deslocamento”, completa Padilha.

No mês passado, o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, informou que o município tem um valor de custeio de aproximadamente R$ 500 mil por mês, que é mantido junto com o Governo do Estado. Com a Unacon habilitada, ela será 100% custeada com recurso do governo federal, permitindo ao município outros investimentos.