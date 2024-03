Pacote de reformas do Hospital Municipal é concluído em Americana

O pacote de reformas do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi foi concluído nesta semana com a instalação dos novos letreiros na fachada do Pronto-Socorro Adulto e na entrada dos funcionários. O trabalho começou no 2º semestre de 2023 e envolveu diversas áreas da unidade.

Segundo a administração, o cronograma de obras foi apresentado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes à Secretaria de Saúde. A OS (Organização Social) administra a unidade por meio de gestão compartilhada com a prefeitura.

Os serviços envolveram a reforma de três recepções (Internação, Pronto-Socorro Infantil e Pronto-Socorro Adulto), a pintura externa de toda a unidade e melhorias na entrada dos funcionários.

A reforma do PSA contemplou serviços de pintura, a confecção e colocação dos letreiros e melhorias nas duas salas de triagem.

Na Internação, houve a instalação de piso, balcão, iluminação, porta automática, dois aparelhos de ar-condicionado, troca do forro, colocação de novas longarinas de metal e aparelho de TV, além da reforma de dois sanitários em frente à Hemodiálise.

O PSI recebeu melhorias como a pintura das paredes, troca da parte elétrica, substituição das portas, instalação de aparelhos de ar-condicionado, reforma dos consultórios, banheiros e troca da rede de computadores.

A fachada do HM passou por reparos estruturais e foi totalmente pintada, enquanto na entrada dos funcionários houve a substituição do forro, pintura, colocação de catracas e novas luminárias.

CONSTRUÇÃO. Paralelamente, ainda houve a construção de dois novos espaços para os usuários do HM: o mural da maternidade, para fotos de recordação, e o jardim terapêutico, com ervas aromáticas e temperos, ambiente para a promoção de bem-estar e contemplação.