Paço Municipal de Americana: um prédio cinquentenário

O crescimento da indústria têxtil em Americana, nos anos 1930 a 1970, levou a um movimento imigratório que expandiu a cidade de forma expressiva. De pouco mais de 10 mil habitantes, no momento em que a vila se emancipou de Campinas, o município saltou para mais de 66 mil no Censo de 1970. As pessoas vinham para a apelidada “Princesa Tecelã” em busca de emprego e moradia.

A consequência desse fenômeno foi a ampliação da administração pública, ou seja, criação de novas secretarias, funcionários contratados e novos maquinários adquiridos — necessários para atender à população e que precisavam ser guardados em segurança.

Paço foi construído em área da família Duarte, nos anos 70 – Foto: Reprodução

O antigo Paço Municipal, localizado na Rua Washington Luiz, onde hoje funciona a 1ª Companhia da Polícia Militar, já não comportava mais as atividades da prefeitura, sendo necessária a construção de uma nova sede, em um terreno na Avenida Brasil, que completa 50 anos de atividades em 2023.

“A construção do Paço Municipal na Washington Luiz já foi um marco para a cidade. Mas a inauguração do paço de 1972 representa um momento de modernidade mesmo. Tem esse significado de que a cidade estava em um novo movimento”, apontou o historiador André Maia.

O início da edificação do novo paço se deu em 1968, durante um período de instabilidade política no município — que teve três prefeitos em um ano. No dia 24 de agosto daquele ano, Javerte Galassi assumiu a prefeitura após ter sido eleito presidente da câmara. O seu primeiro ato como prefeito, em 9 de novembro, foi executar a desapropriação da área declarada de utilidade pública pelo ex-prefeito Cid de Azevedo Marques, entre as avenidas Brasil e Presidente Vargas.

No local, além de um terreno sem uso, também funcionava a administração do DAE (Departamento de Água e Esgoto). A propriedade era dos irmãos Francisco e Antônio Pinto Duarte e o prazo de utilidade estava próximo de encerrar.

A prefeitura e seus arredores, em foto deste ano – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Mas foi o prefeito Abdo Najar, eleito para os anos de 1969 a 1972, quem executou a obra. O início da construção aconteceu em meados de 1970 e a pedra fundamental foi lançada em outubro de 1972. A mudança para o novo prédio ainda inacabado começou na última semana do ano, a mando do prefeito eleito Ralph Biasi, para que se tornasse a primeira gestão a se acomodar na nova sede, em fevereiro de 1973.

ARQUITETURA

O projeto arquitetônico do então novo paço havia sido idealizado por Carlos Teixeira Sayão, hoje com 80 anos, e também responsável pelos prédios da Etec Polivalente e parte da Fidam (Feira Industrial de Americana).

“Escolhemos primeiro o local ideal, ou seja, eu teria de imaginar o cidadão indo lá. Então tinha de ter estacionamento próprio e uma visão de fluxo de crescimento. Também estudamos o impacto na vizinhança. O terreno era inclinado, então imaginei que o lado da Avenida Brasil concentraria as atividades de atendimento ao público e do outro lado ficaria a entrada do administrativo, para os funcionários”, explicou Sayão.

“A parte debaixo, de atendimento ao público, é feita toda de portas, porque o público vem da rua, anda alguns metros e chega no balcão do setor que ele precisa ser atendido, então o público não transitaria pelo prédio. Se fosse muito necessário, a pessoa iria para o segundo andar. E o terceiro andar seria o andar nobre, onde ficariam os prefeitos e secretarias importantes”, continuou.

“Uma concepção moderna, diferente, com vãos de 12 metros entre os pilares — que na época era muito —, reserva de água e dutos de ar condicionado. Uma estrutura completa. A parte mais difícil foi a política e não a construção, não tenha dúvidas disso”, finalizou.

O arquiteto Carlos Sayão, autor do projeto do paço da Avenida Brasil – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Todas as funções administrativas da prefeitura passaram a se concentrar no novo prédio. Em 12 de novembro de 1974, foi a vez da Câmara de Americana ocupar o plenário do Paço Municipal até 2007, quando se mudou para a Rua Divino Salvador.

Atualmente, o paço abriga oito secretarias e 21 unidades administrativas e leva o nome de Javerte Galassi, após projeto de lei dos ex-vereadores Davi Evangelista e Orestes de Camargo Neves, votado na câmara em 17 de junho de 2004.

INFORMATIZAÇÃO

Embora a arquitetura esteja preservada e os setores tenham funções parecidas com as do passado, o avanço da tecnologia fez com que as atividades fossem digitalizadas — como protocolos e processos. Segundo Eduardo Spilla, diretor da Unidade de Serviços Gerais, a informatização é o maior desafio no Paço Municipal neste momento.

“O paço é um corpo mutante, um corpo vivo. Me orgulho do processo de digitalização, que foi uma transição complicada, mas tem facilitado a vida do cidadão. O setor de protocolos já não tem mais a mesma demanda de atendimentos. Todos os documentos estão sendo digitalizados, porque é mais rápido e não gera papel”, disse Eduardo.

Elisabete Favaretto Bonin e Antonio Candido De Nadai são arquitetos-urbanistas há 47 e 30 anos, respectivamente, na Secretaria de Planejamento de Americana. Eles concordam que o maior desafio atualmente é a informatização e apontam a importância do prédio para a população.

“Todos os pedidos são digitais. Quando entramos, não era assim. A gente tinha arquivos enormes, todos os documentos eram feitos em papel vegetal. Eu acho que está dando certo, porque o primeiro lugar que a pessoa pensa em procurar quando tem um problema é a prefeitura. Esse prédio é a minha vida e o coração da cidade”, disse Elisabete.

“A concepção desse prédio é aberta com ventilação cruzada. A ideia dos brises. Isso era moderno na época em que foi construído. Hoje, a representação de moderno é a digitalização. Até o nosso trabalho mudou, porque quando entrei a gente tinha pranchetas enormes para desenhar os projetos, hoje fazemos tudo no computador”, completou Antonio Candido.

Já para Sayão, o Paço Municipal é como um filho. “O projeto é nosso. Muita gente deu palpite, então é da nossa cidade. Foram vários profissionais de altíssimo nível que participaram. Tenho orgulho de ter viabilizado na política e de ter participado da construção”.

NIEMEYER

Um novo paço poderia ter sido construído em Americana. Em 1997, o então prefeito Waldemar Tebaldi pediu para que o amigo e renomado arquiteto Oscar Niemeyer projetasse uma nova sede para a administração. A maquete foi apresentada em 10 de agosto de 1998 e até hoje está guardada na Secretaria de Planejamento.

Com área de cerca de 16 mil metros quadrados, espaço para a câmara e auditório com capacidade de 400 pessoas, o projeto esbarrou na viabilidade financeira. Inicialmente, a obra seria executada no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, mas nos anos 2000 a ideia foi transportada para a área da antiga União Operária, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

A gestão de Erich Hetzl Junior buscou recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata para que o novo paço fosse construído, mas como estava em fim de mandato, a execução da obra ficaria para Diego De Nadai, o seu sucessor, o que não aconteceu.

Antonio Candido acredita que o projeto de Niemeyer teria de ser refeito. “Com a digitalização dos serviços, é preciso rever o espaço. Porque basicamente tudo é feito no computador, então você não precisa mais de espaços enormes para protocolos, documentos”.