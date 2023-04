Pacientes relatam falta de materiais no HM; prefeitura nega

Pacientes e acompanhantes de pessoas internadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, denunciam falta de materiais de uso diário como roupas de cama, luvas e seringas. A prefeitura nega e afirma que em nenhum momento ocorreu qualquer desassistência aos pacientes.

Duas pacientes relataram falta de roupas de cama na maternidade e em outra ala da unidade. Uma delas afirmou que a cama do filho ficou três dias com o mesmo lençol e quando foi solicitar uma peça para uma enfermeira, a profissional teria a orientado a “ficar no pé para que a troca ocorresse diariamente, mesmo o material estando escasso”.

Um outro paciente que recebeu alta nesta semana afirmou ter flagrado uma enfermeira lavando as mãos e reutilizando as luvas. “Está faltando insumos básicos”, disse. Uma mulher, mãe de uma criança que precisou de atendimento médico no último final de semana, afirmou que “viu a enfermeira correr o hospital para encontrar uma seringa para aplicar medicação no filho dela”.

Presidente do Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde) de Americana, José Francisco Lembo afirmou estar ciente das denúncias e que por conta disso pretende se reunir com urgência com Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo hospital municipal.

“Chegamos a questiona-los sobre a falta de insumos e eles [OS] disseram que estava havendo muito desperdício e que por conta disso estava tendo um maior controle para liberação dos materiais. Cria-se um clima de controle e constrangimento”.

Em nota, a prefeitura informou que as denúncias não procedem. “De acordo com a OS, a unidade possui lençóis próprios e locados, além do funcionamento 24 horas, de forma ininterrupta, da lavanderia no próprio hospital”. afirma. A unidade também enfatiza que não há e em nenhum momento houve falta de insumos.

A Santa Casa recebe, mensalmente, da prefeitura, cerca de R$ 9,6 milhões pelos serviços prestados no hospital municipal, na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.