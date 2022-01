Pacientes relatam demora de 6h no Pronto Atendimento do Zanaga

Prefeitura disse que demora no atendimento aconteceu em função de três casos emergenciais atendidos na unidade

Pacientes que estiveram nesta terça-feira no PA (Pronto Atendimento) do Zanaga, em Americana, relataram demora. A auxiliar administrativa Endy Caroline de Oliveira, 28, disse ter esperado mais de seis horas para conseguir passar pelo médico do posto.

A jovem disse ao LIBERAL que chegou na unidade com sintomas gripais, por volta das 10 horas, e só para passar pela triagem precisou aguardar cerca de 5h30.

De acordo com uma paciente, as pessoas esperam pela triagem em um mesmo espaço – Foto: Divulgação

Depois do primeiro procedimento, realizou exame para a Covid-19 e testou positivo. Só então, depois de cerca de 1h, passou por consulta. ‘’A gente entende a demora, sabemos que estamos no meio de um surto, mas a triagem não funciona, é meio bagunçado’’.

Ela ainda ressaltou que os pacientes aguardam pela triagem em um mesmo espaço, sejam aqueles com sintomas gripais, os já com exames positivados para Covid e os que esperam atendimento.

A técnica de enfermagem, Carla Vasconcelos relatou à reportagem que o filho, Lucas, 22, também aguardou pelo menos seis horas. De acordo com ela, o filho chegou na unidade com sintomas gripais, além de episódios de vômito e febre de 39°C. “Agora são 17h, ele chegou por volta de 11h e ainda nem passou pela triagem”, relatou.

Em resposta sobre a situação na unidade, a Prefeitura de Americana informou em nota que, em função de três casos emergenciais nesta terça-feira, houve demora entre a triagem e atendimento.

“A demanda em função da Covid tem sido alta, e por isso a administração já está providenciando a contratação de mais pessoas para equipe”, completa.